Förstekock till FOI Sorunda
Compass Group AB / Kockjobb / Stockholm
2025-10-14
eller i hela Sverige
100% Tillsvidareanställning
Sorunda
Svensk medborgare och B-körkort
Vi söker en 1:e kock på Restaurang Magasinet som är en personalrestaurang för FOI:s anställda på Grindsjön.
Restaurangen serverar lunch till mellan 60 och 120 personer dagligen. Förutom detta har vi intern catering med kaffebeställningar, fruktkorgar, representation och event. Du kommer att jobba i ett litet team där ni är två fast anställda och någon gång ibland extrapersonal efter behov.
Du har en stabil erfarenhet av både husmanskost och internationella kök. Menyn är varierad med tre dagens rätt varav en vegetarisk. Du kommer att ha stort inflytande på menyn och tillsammans med övrig personal ständigt arbeta för en hög kundnöjdhet. utöver matlagning ansvarar du för inventering, egenkontroll och ekonomisk uppföljning.
Du har lätt för att samarbeta och pratar gärna med gästerna.
Tjänsten kan tillsättas omgående.
Du har tillgång till bil och körkort
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg. Registerutdraget måste vara utan anmärkningar och du måste vara svensk medborgare.
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande
• Du har minst 3 års erfarenhet av restaurangarbete sedan tidigare
• Du har mycket goda kunskaper inom gastronomi, näringslära, köksekonomi och svinnhantering
• Du har en analytisk förmåga och är resultatinriktad
• Du har en förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt
• Du är uppmärksam och lyhörd och har goda kunskaper inom arbetsmiljö
• Du är kreativ och lösningsorienterad
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du tar genom din passion ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det du levererar
• Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Du har god datavana och kunskaper i Office365
• Ledarskapsutbildning eller erfarenhet av arbete med ledarskap är ett plus
• Erfarenhet av menyplaneringssystem är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
