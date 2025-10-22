Förste Kock
2025-10-22
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
Älskar du matlagning och vill göra skillnad varje dag?
På Åh Stifts- och konferensgård samlas varje år hundratals ungdomar för läger, kurser och gemenskap. Vi söker nu en förste kock som vill vara hjärtat i vårt kök och ge våra gäster härliga smakupplevelser - från frukostbordet till kvällens grillmiddag. Vårt uppdrag är främst barn och ungdomar som är hos oss på läger. Andra fokus är våra bröllopsmiddagar, konferenser och vuxna gäster som vill ha t.ex. dagens lunch.
Åh Stifts- och konferensgård är en stiftelse. Vi har ett nära samarbete med Svenska kyrkan. Eftersom vi arbetar nära Svenska kyrkan förutsätter vi att du, precis som vi, inte har några som helst problem med kyrkans grundläggande värderingar.
Ditt uppdrag
Som förste kock på Åh stiftsgård vill vi att du:
Lagar varierad och näringsrik mat för stora och små grupper
Leder och inspirerar köksteamet, inklusive sommarjobbare
Planerar menyer, beställer råvaror och håller koll på hygien och ekonomi
Bidrar till en varm och välkomnande atmosfär för våra gäster
Är beredd på att välkomna och handleda frivilligkrafter som en naturlig del av köksarbetet
Vi söker dig som
Har erfarenhet från storkök eller restaurang
Trivs i en miljö med mycket människor och aktiviteter
Tänker hållbart och kreativt kring matlagning
Gillar ungdomar och vill vara med och skapa glädje och trygghet
Vi erbjuder
Ett meningsfullt jobb där mat och gemenskap möts
Arbetsmiljö i vacker natur med skog, sjö och hav runt knuten
Frihet under ansvar och möjlighet att utveckla köket Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
E-post: erik.stenberg-roos@ahstiftsgard.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åh Stiftsgård Stiftelsen
459 94 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
