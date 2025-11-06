Förstärk vårt team som Däcktekniker i Vellinge!
Svensk Däcktjänst AB / Montörsjobb / Vellinge
2025-11-06
, Malmö
, Svedala
, Trelleborg
, Burlöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Däcktjänst AB i Vellinge
Nu förstärker vi vårt team i Vellinge med nya kollegor, för både heltid och deltid, ta chansen och sök ett omväxlande arbete på Europas största däckkedja och bidra med att skapa en enkel tillvaro för alla på väg.
Vad innebär rollen?
Som Däcktekniker hos oss arbetar du med hela processen - från att skifta och tvätta däck till att hantera in- och utlämning i vårt populära däckhotell. Det är ett högt arbetstempo på våra verkstäder, vilket ställer krav på att vi som team arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga service till våra kunder. Vi söker dig som är glad, positiv och bilintresserad samt trivs i en dynamisk miljö. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett sammansvetsat team där du bli sedd för den du är. Vi värnar om varandra och hjälper dig att utvecklas.
Vi söker dig som vill ha en konkurrenskraftiglön och har:
Minst tre års dokumenterad erfarenhet från däckjobb
Innehar B-körkort
Talar svenska i tal och skrift
Meriterande för tjänsten:
A-C-CE- Körkort
Arbete med service samt däck för MC
Erfarenhet av jobb med LV
Behärskar hjulinställning
Kan utföra bilservice
Truckkort
Tillsättning av tjänsten sker löpande
Rekrytering sker löpande och vi ser fram emot din ansökan
Skicka ansökan innehållande CV och personligt brev till:jobb@svenskdacktjanst.se
Vi undanber ansökningar som inte uppfyller krav för tjänsten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: jobb@svenskdacktjanst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däcktekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Däcktjänst AB
(org.nr 559081-4314)
Hammargatan 11A (visa karta
)
235 32 VELLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9592089