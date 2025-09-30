Försöksdjursveterinär (förlängd ansökningstid)
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin / Veterinärsjobb / Solna Visa alla veterinärsjobb i Solna
2025-09-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Komparativ Medicin (KM) är Karolinska institutets centrala organisation med uppdrag att förvalta och utveckla dagens och framtidens försöksdjursverksamhet samt tillhandahålla infrastruktur av internationell klass för all forskning som inkluderar djurförsök.
Med specialistkompetens stödjer vi Karolinska institutets forskning och utbildning. Vi tillämpar ett etiskt förhållningssätt och värnar om en god miljö för både djur och människor. Hos oss arbetar veterinärer, djurtekniker, biomedicinska analytiker, lärare och teknisk- administrativ personal fördelat på fyra av Europas modernaste försöksdjursanläggningar. Vår verksamhet är förlagd till Campus Solna.
Vi söker nu en försöksdjursveterinär med intresse för Karolinska Institutets forskningsuppdrag och av ett gott djurskydd.
Din roll
Du bistår verksamheten med veterinärmedicinsk service och rådgivning i försöksupplägg och ansvarar tillsammans med dina kollegor för kvalitetsprogram rörande diagnostik, behandling och förebyggande hälsovård för försöksdjur samt genomför hälsoinventering. Du medverkar i framtagandet av etiska tillstånd och vid import/export av djur. Du ingår i Komparativ medicins veterinärkollegium där ni bland annat ansvarar för att upprätta veterinära planer enligt Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur (2019:9, L150). Du deltar även aktivt i undervisningen av KIs medarbetare och studenter i försöksdjursvetenskap samt i Karolinska Institutets 3R-arbete där vi strävar efter att utveckla och förfina försöksmodeller ur ett djurskyddsperspektiv.
Tillsammans med dina kollegor medverkar du till att ert ansvarsområde präglas av hög kvalitet speglad i god djuromsorg, optimering av försöksplaner, hög etisk profil och god serviceanda. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring. Du rapporterar till verksamhetschef.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad veterinär med behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige. Du har minst två år yrkeserfarenhet som veterinär. För tjänsten krävs goda språkkunskaper i svenska och engelska samt mycket god samarbetsförmåga. Meriterande är erfarenhet av biosäkerhetsfrågor.
Du är en engagerad, noggrann och ansvarsfull person som trivs med att arbeta både individuellt och i grupp. Framgång i arbetet bygger på förtroende, skicklighet och flexibilitet varför sökande bör kunna lyssna aktivt och balansera olika verksamhetsintressen. Ett gott bemötande till forskare och kollegor är avgörande för att lyckas i tjänsten. Du bör ha ett stort intresse för den forskning KI bedriver.
Vi fäster särskilt stor vikt vid personlig lämplighet. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "STÖD 2-3519/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin Kontakt
Liselotte Jansson, verksamhetschef lotta.jansson@ki.se Jobbnummer
9534010