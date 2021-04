Förskollärare till Vittra Kungshagen - Vittraskolorna AB - Förskollärarjobb i Nyköping

Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 23 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare.På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre. Vi lär dem att tänka själva och göra skillnad.Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.Vill du vara med och bidra till ett demokratiskt och hållbart samhälle?Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen.Här formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre, mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika, pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur som du kan läsa mer om nedan.Medvetet lärandeVi ökar medvetenheten hos våra barn och elever. Medvetenheten om vilka de är som personer. Medvetenheten kring deras egna inlärning och utveckling. Samt medvetenheten om deras medmänniskor och vad som händer i samhället omkring dem.Modig kulturVi tror på att mod är nyckeln till att lära - modet att fråga, lyssna, förstå och göra. Därför arbetar vi aktivt med att skapa en modig kultur där nyfikenhet och utforskande uppmuntras. Där alla har rätt till en åsikt och lär sig att uttrycka den. En förutsättning för barnens och elevernas mod är att de också känner tillit för både pedagoger och kamrater.Tydlig strukturVi har tydliga rutiner och kontinuerlig uppföljning för att stötta barnens lärprocess. Vi har strukturer för lärarlag och vi tar ständigt in samhällsperspektivet i vår undervisning genom utarbetade metoder och perspektiv. Vi har en tydlighet kring vad som ska göras och vad som förväntas.Detta söker vi:Nu söker vi en ny medspelare till vårt arbetslag. På vår förskola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang.I vårt arbetslag strävar vi alltid efter att bli ännu bättre därför är det viktigt att du tycker om att arbeta processtyrt i utvecklingsarbetet- att utmana dina kollegor och att låta dig själv utmanas och växa.Genom gemensamma kollegiala reflektioner möter vi varandras tankar och växer i vår profession. För oss är det viktigt att du som vill arbeta som förskollärare hos oss känner nyfikenhet inför ditt uppdrag. Vårt arbetssätt bygger på systematiska gemensamma analyser och utifrån dem pågår ett ständigt utvecklingsarbete med fokus på hög kvalitet och glädje.Som förskollärare deltar du i regelbundna möten och reflektioner i olika forum och säkerställer att dina kollegor görs delaktiga i sitt uppdrag.Vi erbjuder:Vittra Kungshagen är en för- och grundskola som erbjuder barn och elever en plats för utveckling och kreativitet som förbereder dem för framtiden. Idag har vi ca 430 barn och elever från förskolan till skolår 9. Förskolan har idag 75 barn delat på tre avdelningar. Vi har ca 60 engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Vi är en av 23 Vittraskolor och samarbetar för att förbättra kvalitén i förskolan.Vi har höga mål för oss själva och vårt gemensamma arbete. Vi bygger tillsammans en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, barn som vuxna och vårt arbete utgår alltid från den nära pedagogiska relationen.På Vittra har du chansen att utvecklas till den bästa pedagog du kan vara. Vi arbetar med interna och externa utbildningar och kollegialt lärande förskola-skola men också tillsammans med andra Vittra förskolor och skolor i landet. Du har din egna individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll.Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.Vittra erbjuder förskollärare semestertjänst med 30 dagars semester och 2000 kr i friskvårdsbidrag. Utöver det arbetar vi för en attraktiv arbetsplats både vad det gäller fortbildning och personalaktiviteter.Vill du veta mer om oss?Om du vill veta mer om Vittra Kungshagen kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se eller www.vittra.se/kungshagen. Vi har också en film som beskriver Vittra generellt och den hittar du på www.youtube.com/vittrakanalen. Låter detta intressant? Delar du våra tankar och värderingar? Är du en person med ett positivt förhållningssätt som tycker om utmaningar och gillar utveckling?Då söker du tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 11/5. Tjänsten tillsätts så snart som möjligt och är en semestertjänst på 100% och inleds med 6 månaders provanställning. Var vänlig ansök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande förskolechef, Marie Skeppstedt via 0155-256073 eller marie.skeppstedt@vittra.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-11Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-11