Förskollärare till Söderås förskola
2026-03-10
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Söderås Förskola, har ett fantastiskt läge vid skogen.
Här erbjuder vi dig ett ansvarsfullt arbete där du tillsammans med kollegorna på förskolan får möjlighet att utveckla en utbildning där barnet alltid är i fokus. Personalgruppen genomsyras av hög kompetens och en stark utvecklingsvilja, vilket medför att det händer mycket på förskolan vad gäller den pedagogiska utvecklingen.
Nu söker vi två förskollärare, en tillsvidaretjänst och ett vikariat under en föräldraledighet. Dina arbetsuppgifter
I rollen som förskollärare ansvarar du för att arbetet sker i enlighet med målen i läroplanen. Tillsammans med dina kollegor ansvarar du för den didaktiska planeringen, genomförandet, dokumentationen och utvärderingen av undervisningen. På Söderås Förskola tror vi på en pedagog som är medforskande, lekstark och som möjliggör barns olika sätt att söka kunskap. En pedagog som skapar lust och nyfikenhet hos barnen och som möjliggör för barns olika sätt att uttrycka sig, utvecklas och känna trygghet och glädje.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom förskola är meriterande. I rollen som förskollärare förutsätter vi att du har god kunskap om barns utveckling, förmågor och behov. Du är tydlig i din yrkesroll och har stor förmåga att möta, leda, stötta och utmana barnen i deras lärande samt att följa och dokumentera deras utveckling. Vi behöver dig som är kreativ och flexibel och har förmågan att förmedla trygghet och lugn. En positiv grundinställning och en god samarbetsförmåga är en förutsättning.Övrig information
Om du erbjuds tillsvidareanställning kan vi erbjuda medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Utdraget ska uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle och beställs från polisen.se.
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Barn- och utbildningsförvaltningen, Förskolan Västra, Söderås förskola
Mia Laggar mia.laggar@rattvik.se
9786463