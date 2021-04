Förskollärare till Placeringspoolen - Piteå Kommun - Förskollärarjobb i Piteå

Piteå Kommun / Förskollärarjobb / Piteå2021-04-13Piteå det är hit man kommer när man kommer hem. Det händer mycket positivt i Piteå. Befolkningen ökar, stadskärnan utvecklas och flera intressanta utvecklingsprojekt är på gång. Piteå kommun har under de senaste åren rankats som en av Sveriges främsta skolkommuner. I Utbildningsförvaltningen pågår ett ständigt förbättringsarbete för att fortsatt hålla en hög kvalitét så att barn och ungdomar i Piteå får de bästa förutsättningarna för sitt vuxenliv. I förvaltningen arbetar ca 1500 medarbetare med barns utveckling och lärande inom förskola, grundskola, och gymnasieskola.Utbildningsförvaltningen söker nu förskollärare till Placeringspoolen.ArbetsuppgifterSom medarbetare i Utbildningsförvaltningens placeringspool så erbjuds du en anställning tillsvidare trots att det är tidsbegränsade behov som du kommer att placeras på. Placeringspoolen samordnas av bemanningsenheten på Utbildningsförvaltningen och det är genom dem du kommer att placeras i olika uppdrag kopplat till din kompetens. Du kan även bli placerad i andra uppdrag inom Utbildningsförvaltningens verksamheter vilket ger dig möjlighet att prova på och se vilka uppdrag som passar dig bäst. Möjlighet finns sedan att söka dig till en anställning tillsvidare på den förskola/skola som du vill.2021-04-13För att få anställning i Utbildningsförvaltningens placeringspool som förskollärare så kräver vi att du studerar till eller har examen och legitimation som förskollärare. Du behöver vara insatt i styrdokument för förskola/förskoleklass och ha en god pedagogisk kompetens samt vara intresserad av att arbeta i Utbildningsförvaltningens olika verksamheter. Som anställd i placeringspoolen behöver du därför uppskatta att arbeta flexibelt och vara nyfiken på att prova olika uppdrag.Anställning tillsvidare som förskollärare kräver legitimation, för dig som är under utbildning till förskollärare så kan vi erbjuda dig en tidsbegränsad anställning enligt skollagen fram till klar examen.Körkort och tillgång till egen bil är ett krav.Anställning100% Anställning tillsvidare. Semesteranställning.För dig som studerar till förskollärare kan vi erbjuda tidsbegränsad anställning enligt skollagen tills du är klar med din examen.Tillträde enligt överenskommelse.För anställning krävs uppvisat utdrag ur belastningsregistret.Rekrytering kommer att göras löpande under tid för annonsering så vänta inte med att skicka in din ansökan.Välkommen med din ansökan senast 2021-04-30.Vi undanber oss all kontakt från konsulterande rekryteringsföretagVaraktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-30Piteå kommun5689147