Förskollärare till Orkesterparkens förskola
Lunds kommun / Förskollärarjobb / Lund Visa alla förskollärarjobb i Lund
2025-09-01
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument.
Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande. Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen.
Som förskollärare på Orkesterparkens förskola arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samarbetet med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team. Vi erbjuder dig en arbetsplats som genomsyras av nyfikenhet, engagemang och vilja att tänka nytt tillsammans.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande. Tidigare erfarenhet av arbete som förskollärare är ett krav.
För att lyckas i ditt uppdrag bidrar du till våra diskussioner kring läroplan och gemensam litteratur för att erbjuda en förskola på vetenskaplig grund. Du kopplar samman teori med praktik och har förmåga att leda det pedagogiska arbetet inom pågående utvecklingsprocesser. Du uppskattar att samarbeta, vågar tänka innovativt och låta dig inspireras. Vidare utgår du från ett helhetsperspektiv på förskolan samt en vilja att arbeta efter de visioner som verksamheten beslutar. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att upprätthålla god struktur och trygga relationer som är ett tydligt nav på Orkesterparken.
Vi söker en kreativ pedagog med yrkesstolthet och arbetsglädje som därtill har ett genuint engagemang för undervisning och omsorg. Vi tror att du värdesätter goda relationer, samarbete, stöttande strategier, pedagogiska lärmiljöer och material.
Du behöver ha kunskap om digitala verktyg samt erfarenhet av att ansvara för professionella bedömningar och att välja lärverktyg som bäst gynnar barns utveckling.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Förskolan Orkesterparken är en förskola med sex avdelningar där samarbete sker under delar av dagen med grannavdelningen. Barnen är uppdelade i 1-2, 3-4 samt 5-årsavdelningar. Förskolan är ljus och rymlig och vi nyttjar gemensamma ytor såsom bibliotek och torg. Orkesterparken har gott om utrymme utomhus med flera gårdar och närhet till bland annat 4H-gård, dammar och pilkojor.
I dagsläget vandrar barnen genom förskolans avdelningar i takt med sin ålder. Vi har ett öppet förhållningssätt och en samarbetskultur. Dels för att erbjuda mindre grupper under dagen samt för att ge barnen breda lekmöjligheter i flera fantasifulla rum som stimulerar olika uttrycksformer. Fokus ligger på barnens delaktighet och god flexibel planering efter dagens förutsättningar.
När du kliver in på Orkesterparkens förskola berättar vår lärmiljö och barnens avtryck var vi befinner oss i det målstyrda arbetet. Genom förskolan löper en tydlig röd tråd i form av omsorgsfull lekfull undervisning, aktivt närvarande förhållningssätt, struktur och en tillgänglig lärmiljö. Verktygen för detta är ett starkt förankrat utvecklingsarbete, innovation och arbetsglädje. Vi har ett digitalt verktyg för systematiskt kvalitetsarbete som vi arbetar i vid arbetslagsreflektion. På så sätt kan vi kontinuerligt se hur våra insatser gör skillnad. Efter att ha arbetat teoretiskt och praktiskt med lärmiljö under lång tid har vi en stimulerande och estetisk lärmiljö som uppmuntrar till utforskande, lek och möten. Vi ser gärna att du är med och tillvaratar samt vidareutvecklar detta med din, dina kollegors och barnens kreativitet som drivkraft.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/805". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Ann Anderholm, biträdande rektor ann.anderholm@lund.se 046-3594525 Jobbnummer
9484476