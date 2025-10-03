Förskollärare till Humlan
2025-10-03
Med Bergslagens skogar i norr, Mälaren i söder och med ett rikt kulturarv som omfattar både en lång industrihistoria, ett kungligt slott och unik kulturmiljö kring Strömsholms kanal är Hallstahammars kommun en plats som lockar både besökare och nya invånare. Vi är en växande kommun med 16 600 invånare i en dynamisk region med närhet till såväl natur som storstad. Vi har ett företagsklimat som är bland det bästa i länet och vi levererar en välfärd med hög kvalitet.
Vår vision är att vara en kommun där allt är enkelt och nära, där nytänkande och kreativitet är självklart. Givetvis visar vi ansvar och engagemang för att kunna skapa ett bättre samhälle och miljö för kommande generationer. Kort sagt så ska du hitta det goda livet i storstadens närhet i Hallstahammars kommun oavsett om du bor här, driver företag, arbetar i kommunen eller bara är här på tillfälligt besök.
Förskolan Humlan är belägen nära järnvägsstationen i Hallstahammar och på fem minuters promenadavstånd till centrum. Förskolan har fyra avdelningar och en stor och lekvänlig gård som bjuder på många motoriska utmaningar.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad förskollärare. Du har god kännedom om förskolans styrdokument, arbetar målinriktat och är van vid systematiskt kvalitetsarbete.
Som pedagog skapar du goda relationer, är positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du ser varje barns individuella förutsättningar, delar med dig av dina erfarenheter och tar del av andras. Du är trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Du har ett intresse för språkutveckling och har förståelse för språkets betydelse för barns lärande. Erfarenhet av att arbeta med före Bornholmsmodellen är meriterande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är tydlig, omtänksam och respektfull, med god samarbetsförmåga både i arbetslaget och i mötet med vårdnadshavare. Du tar ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten utifrån läroplanen. Tillsammans med kollegor skapar du en trygg, rolig och lärorik förskola där barnen får inflytande och delaktighet.
Förskollärarexamen och legitimation
God insikt i styrdokument och systematiskt kvalitetsarbete
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg
Intresse för språkutveckling, gärna med erfarenhet av Bornholmsmodellen
Förmåga att arbeta självständigt och i team
God samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt
Meriterande med tidigare yrkeserfarenhet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande det innebära att tjänsten kan tillsätts innan ansökningstiden har gått ut.
ÖVRIGT
Hallstahammars kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser gärna sökanden med kunskaper i finska i tal och skrift.
Utdrag ur belastningsregister ska uppvisas innan anställningsavtal ingås. Du beställer själv ditt belastningsutdrag på Polisens hemsida, blankett 442.5: Arbete inom skola, förskola eller barnomsorg.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes vänligen men bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C281792-2025-70". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallstahammars kommun
(org.nr 212000-2064) Arbetsplats
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Mona Vikström 0220-242 69 Jobbnummer
9539138