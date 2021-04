Förskollärare till Gnosjö kommun - Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning - Förskollärarjobb i Gnosjö

Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Gnosjö2021-04-13Välkommen att söka jobb i Gnosjö kommun, en spännande arbetsplats där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas i din karriär. Gnosjö kommun är den största arbetsgivaren i kommunen med ca 900 anställda. Våra värdeord är mångfald, närhet, samhörighet, delaktighet och samverkan - livskvalitet för alla. Som personalförmåner erbjuder vi friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Vi arbetar aktivt med vårt mål att ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetens och initiativ tas tillvara.Gnosjö kommun ligger i Jönköpings län där Gislaved, Värnamo och Vaggeryd är närmaste kommungrannar. Vi bildar tillsammans det så kallade GGVV-området och här finns en expansiv småföretagaranda som är unik i Sverige, och där vi som kommuner samverkar inom flera olika verksamhetsområden. Den speciella Gnosjöandan lever i allra högsta grad genom människors företagsamhet, finurlighet, samarbetsvilja och lösningsorienterade förhållningssätt.Gnosjö Kommun har förskolor i Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp, Nissafors och Åsenhöga med ungefär 500 inskrivna barn och ett drygt hundratal medarbetare. Vi arbetar utifrån Lpfö 18 och efter de unika förutsättningar som finns vid varje förskola och avdelning.2021-04-13Vi söker dig som är inspirerad och vill vara med och bidra till det dagliga arbetet och utvecklingen på någon av våra förskolor. Du är engagerad och utgår från barnens förutsättningar när du tänker kring förskolemiljön och förskolans verksamhet.Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen på förskolan tillsammans med arbetslaget. Arbetet bedrivs utifrån förskolans läroplan, Lpfö 18 där barnens behov och inflytande är grunden.Vi ser nya möjligheter varje dag och vill arbeta för att barnen ska få vara med om lärorika och spännande upplevelser i vardagen. Utbildningen ska formas utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt så att den ger möjlighet till kreativitet och utforskande.Vi söker dig som medvetet arbetar med barnet i centrum och samtidigt driver förskolans arbete framåt.Vi ser att du har förskollärarexamen och förskollärarlegitimation.Vi ser det som positivt om du har med dig sådan utbildning eller erfarenhet som främjar barnens utveckling och lärande. Vi ställer inga krav på dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola eller annat pedagogiskt arbete men ser givetvis detta som något positivt.Vi ställer stora krav på din mognad och personliga lämplighet då vi jobbar med barn och att skapa möjlighet för barns trygghet, utveckling och lärande.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.Välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. 50-100 % Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse under augusti 2021.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning5688108