Förskollärare till Gnosjö kommun
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Förskollärarjobb / Gnosjö Visa alla förskollärarjobb i Gnosjö
2026-01-22
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt. Familjeföretagandet finns i vårt DNA och barnen får testa att driva eget redan i skolan.
På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta, det finns en närhet som bara den lilla kommunen kan erbjuda. Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande plats. Här finns möjlighet till utveckling och nya modiga idéer.
Gnosjö kommun har förskolor i Gnosjö, Hillerstorp, Kulltorp och Åsenhöga med ungefär 350 inskrivna barn och ca 90 medarbetare. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö18 rev. 2025) och efter de unika förutsättningar som finns vid varje förskola och avdelning.
Vi söker nu vikarierande förskollärare till Storå förskola i Hillerstorp.
Läs gärna mer information på Gnosjö kommuns hemsida www.gnosjo.se.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till det dagliga arbetet och utvecklingen på en av våra förskolor. Du är engagerad och utgår från barnens förutsättningar när du tänker kring och arrangerar den pedagogiska miljön. Du är väl förtrogen med förskolans utbildning och undervisning.
Arbetet bedrivs efter förskolans läroplan med förskollärare som pedagogiskt ansvariga i samarbete med barnskötare och övrig personal. Du verkar aktivt för ett gott samarbete mellan kollegor och över hela verksamheten. Du ser barnens trygghet och inflytande som en självklarhet.
Vi ser nya möjligheter varje dag och arbetar för att barnen ska få vara med om lärorika och spännande upplevelser i vardagen. Utbildningen utformas utifrån en tillgänglig lärmiljö som ger möjlighet till kreativitet och utforskande. Ditt pedagogiska arbete och förhållningssätt kretsar kring individanpassning, variation och utmaningar som kännetecknas av att undervisningen är utmanande och utvecklande för varje barn.
Vi söker dig som medvetet arbetar med barnet i centrum och samtidigt driver förskolans arbete framåt.Kvalifikationer
Vi ser att du har lärarexamen och innehar legitimation för förskolan.
Du har god kännedom om de styrdokument som ligger till grund för förskolans utbildning och är väl insatt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Vi lägger stor vikt vid social kompetens, personlig lämplighet, lösningsfokuserat perspektiv och förmåga till samverkan med vårdnadshavare och samarbete med kollegor och övrig personal.
Du har ett väl utvecklat förhållningssätt som du kan förmedla och kommunicera till hela arbetslaget. Du är öppen för att lära av andra och bidrar med egen kunskap och erfarenhet.
Tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete samt arbete med barn och unga ses som meriterande.
ÖVRIGT
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringstiden. Tjänsterna tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301282". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Teamchef förskola/Rektor
Susanne Millberg susanne.millberg@edu.gnosjo.se 0370-33 33 03 Jobbnummer
9698977