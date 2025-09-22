Förskollärare till förskolan Treudden
Hallsbergs kommun / Förskollärarjobb / Hallsberg Visa alla förskollärarjobb i Hallsberg
2025-09-22
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Förskolan Treudden i Sköllersta söker 1 Förskollärare/Lärare i förskolan heltid Tillsvidare, från 260101, eller enligt överenskommelse.
Förskolan Treudden har tre avdelningar där vi det här läsåret. Stenen 1-2 åringar, Stubben 2-4 åringar och Skogen 4-5 åringar. Vi har en fantastisk gård som är indelad i olika områden vilket möjliggör gruppanpassade aktiviteter och undervisning. På gården finns även en kåta. Vi har närhet till natur och skog där förskolan har ett vindskydd. Två dagar i veckan har förskolan tillgång till en ateljérista.
Förskolan står för en god och positiv anda. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla tar hand om varandra och känner ansvar och glädje i det dagliga arbetet.
Förskolorna i Sköllersta ingår i ett projekt som handlar om måltid och rörelsesatsning i förskolan i samarbete med stiftelsen Generation pep och RF SISU.
Vi utvecklar oss i hur vi kan arbeta med vår undervisning och våra utbildningsmiljöer utifrån hundra språkperspektivet.
Arbetslagen har ett nära samarbete med specialpedagog som arbetar mot förskolan.
Reflektionstid och arbetslagsplanering är förlagd till dagtid, medan arbetsplatsträffar och vissa andra möten är på sen eftermiddagstid.
Självklart ska du vara en del av det!
Hos oss får du:
• Egen mentor om du är nyutexaminerad
• Fem kompetensutvecklingsdagar per år
• 8 timmars reflektionstid per arbetslag/vecka
• En egen iPad.
• Arbetskläder för utomhus- och innebruk.
• Friskvårdsbidrag via Epassi
• Förmånscykel
• Möjlighet att semesterväxla
• En arbetsplats där glädje och trygghet står i fokus.Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare, alternativ lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete.
I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati.
Du skall vara redo att driva det pedagogiska arbetet framåt och vara väl insatt i förskolans läroplan och uppdrag.
Övrigt meriterande
Erfarenhet av att arbeta utefter Reggio Emeliapedagogiken
VFU-handledare
Erfarenhet av att leda processer som utvecklingspedagog/processledare
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad 100%.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningsprocessen så tveka inte att söka redan idag.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 251005.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hallsbergs kommun
(org.nr 212000-1926) Kontakt
Rektor
Sofie Billström sofie.billstrom@edu.hallsberg.se 0582685167 Jobbnummer
9519127