Förskollärare till Blidögatans förskola i Rydebäck - Helsingborgs kommun - Förskollärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Förskollärarjobb / Helsingborg2021-04-21Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. https://skoljobb.helsingborg.se/Om arbetsplatsenBlidögatans förskola ligger i Rydebäck, ca 1 mil söder om Helsingborg, nära natur och hav.Vi är en förskola med cirka 140 barn fördelade på åtta avdelningar i två hus. Vi arbetar tillsammans för att ge alla barn de bästa förutsättningarna för en positiv och lärorik vardag. Vi arbetar projektinriktat och med hjälp av pedagogisk dokumentation får vi tillsammans syn på barnens utveckling och ser möjligheter att fortsätta utmana barnens nyfikenhet och lust till lärande. Vi lär och utvecklas tillsammans som pedagoger och i vårt medarbetarskap genom lärande samtal, som våra processledare leder i arbetslag och i lärgrupper. Vi arbetar utifrån vår verksamhetsidé och där några av våra ledord är nyfikenhet, kunskap, trygghet och delaktighet.2021-04-21Som förskollärare hos oss erbjuder vi dig ett arbete i arbetslag med barn från 1 till 5 år, där vi pedagoger tillsammans skapar en god förskola. Du ansvarar tillsammans med ditt arbetslag för att skapa förutsättningar för såväl det enskilda barnet lärande och utveckling, som för barngruppens. Utifrån barnens behov och intressen skapar du meningsfulla sammanhang som ger förutsättningar för ett livslångt lärande. Du skapar kreativa, lärande och inkluderande lärmiljöer där digitala verktyg är ett naturligt inslag. Du planerar, dokumenterar, följer upp och reflekterar kontinuerligt för att utveckla den pedagogiska verksamheten. I din kontakt med vårdnadshavare har du ett öppet och förtroendeingivande förhållningssätt, så att goda och hållbara relationer skapas.Vi är en stor förskola med ett gott arbetsklimat, en god arbetsmiljö och vi ger varandra goda förutsättningar för att utvecklas som pedagoger.Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har erfarenhet av arbete med pedagogisk dokumentation för att öka medvetenheten kring pedagogers arbetssätt och synliggöra lärprocesser. Du är nyfiken och positiv och ser olikheter som en tillgång i livet och motiveras av att skapa, påverka och förändra.För dig är det självklart att använda digitala verktyg tillsamammans med barnen för att kommunicera, skapa, lära och söka kunskap. Du har kunskaper om hur föränderliga och inkluderande lärmiljöer skapas och ständigt omformas och ser möjligheterna i ett kollegialt lärande. Du följer aktivt med i forskning och utveckling samt behärskar svenska i tal och skrift.Stämmer detta på dig? Då ser vi fram emot ett personligt besök.Vi tillämpar löpande urval, varmt välkommen med din ansökan.Övrig informationSista dag att ansöka är 6 majAnställningsform: TillsvidareOmfattning: Heltid 100%Tillträdesdatum: Snarast möjligt eller enligt överenskommelseVaraktighet: TillsvidareAntal tjänster: 1I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregisterFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-06Helsingborgs kommun5709042