Förskollärare till Backens förskola - Lunds kommun - Förskollärarjobb i Lund

Lunds kommun / Förskollärarjobb / Lund2020-08-26Lund skapar framtiden - med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.2020-08-26Backens förskola ligger vid natursköna St Hans Backar i Lund.Här utgår vi från Reggio Emilias pedagogiska filosofi och arbetar med ett hållbarhetstänk bland annat genom Grön Flaggs verktyg.Vi är i en mycket spännande och givande implementeringsfas av Acting 4 changes metod Bygga Broar; ett värdegrundsarbete för att stärka barns rättigheter, främja integration och motverka hedersrelaterad problematik.Backen och Ladugårdsmarkens förskolor ska gå från två förskolor till en vid årsskiftet 20/21 och flyttar då in i Ladugårdsmarkens renoverade lokaler. Ta chansen att vara med på denna resan och påverka hur vår gemensamma förskola ska utformas!Som förskollärare hos oss är du med och utvecklar framtidens förskola. Du kommer att ansvara för den pedagogiska verksamheten på förskolan tillsammans med andra förskollärare. I uppdraget utvecklar, leder, planerar och dokumenterar du den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget och du använder dig av digital teknik för att sköta dokumentationen.Genom nyfiket medskapande utvecklar och leder du barnens lärande i Reggio Emilias anda. Lärmiljöernas utformning ser vi som mycket viktig då vi inom Reggio Emilia pratar om lärmiljön som den tredje pedagogen.Vi söker dig somÄr utbildad förskollärare och innehar förskollärarlegitimation. Du vill arbeta arbeta utifrån Reggio-Emilias pedagogiska filosofi och miljön som den tredje pedagogen.Du har kunskap och/eller stort intresse för det digitala arbetet i förskolan och det är meriterande om du har erfarenhet av Unikum, G-Suite och Skola24 för förskola.Du är intresserad av pedagogisk dokumentation och det är en fördel om du har praktisk erfarenhet av denna typ av dokumentation.Som person har du ett lösningsinriktat arbetssätt och ser möjligheter i vardagen. Du har en förmåga att organisera och prioritera.Du har en mycket god samarbetsförmåga och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.Då vi arbetar aktivt med Grön Flagg vill vi att du har ett intresse av detta arbete, gärna även praktisk erfarenhet från tidigare arbetsplatser och att du har ett hållbarhetstänk.Vi kommer att tillämpa löpande urval så skicka gärna in din ansökan redan idag!För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: 201012 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-20Lunds kommun5334693