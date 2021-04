Förskollärare sökes till Krokodilens förskola - Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor - Förskollärarjobb i Höör

Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, snart 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.För oss är förskolan barnens värld! När vi arbetar med barn behöver vi kunna leva oss in i barnens värld, en fantasivärld som är fylld av kärlek, glädje, kreativitet och bus. Välkommen till oss!Krokodilens förskola ingår i ett förskoleområde tillsammans med tre andra förskolor och gemensamt arbetar vi med att utveckla vår verksamhet utifrån barns nyfikenhet och inflytande, pedagogisk dokumentation och professionalitet. Vi vill våga tänka nytt, där barnen sätter spår i vår verksamhet med hjälp av ett projekterande arbetssätt. Vi lägger även extra fokus på utveckling av våra lärmiljöer och utepedagogik.Förskoleområdet arbetar gemensamt för att utvecklas och utmanas framåt. För detta har vi ett tydligt systematiskt arbete för dokumentation, reflektion, uppföljning och utveckling.Vi erbjuder dig en arbetsplats med en målmedveten ledning, där du aktivt kan vara delaktig i att bygga upp och skapa den bästa förskolan för barnen. Hos oss är det bara fantasin som sätter gränser när vi vill utveckla.2021-04-07Tillsammans med resten av arbetslaget arbetar du som förskollärare utifrån aktuella styrdokument där du planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du har ett intresse av att aktivt stödja barnens utveckling med ett kreativt, brett och varierat arbetssätt som bejakar och tar tillvara barnens alla sinnen. Samarbete med övrig personal är en annan viktig uppgift då arbetet runt barnen sker i team.Ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. I uppdraget som förskollärare vill vi att du driver och utvecklar verksamheten med utgångspunkt i forskning och vetenskaplig grund.Vi söker dig som har förskollärarexamen och som vill vara med och skapa kvalitet för barnen, växa och utvecklas i din yrkesroll, dela med dig av dina erfarenheter och erövra nya. Vi ser gärna att du har mod att utveckla förskolans verksamhet och miljöer genom egna initiativ och kreativitet samt intresse för att vara med och utveckla då vi nu bygger nya lokaler som vi flyttar in i våren 2022.Vi ser också att:Du behöver ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Du har förmågan till ett flexibelt arbetssätt och har en positiv anda.Du får gärna ha erfarenhet av pedagogisk dokumentation då vi använder det som ett verktyg för att synliggöra barnens delaktighet och inflytande utbildningen.Kompetens och erfarenhet av utepedagogik samt användning av TAKK är meriterande.Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till den här tjänsten.Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTTjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.Vi tillämpar löpande urval.Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-28