Förskollärare sökes

Kristianstad Barnomsorg AB / Förskollärarjobb / Kristianstad
2025-11-08


Förskollärare sökes till engagerad och trygg förskola
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och som brinner för barns lärande, utveckling och trygghet. Hos oss får du arbeta i en mindre organisation där dina idéer, pedagogiska tankar och ditt yrkeskunnande verkligen gör skillnad. Vi värdesätter ett varmt klimat, respekt i bemötande och ett professionellt, strukturerat arbetssätt, både gentemot barn, kollegor och vårdnadshavare.
Vi arbetar enligt läroplanen och fokuserar på språkutveckling, normer & värden, lekbaserat lärande, trygg anknytning samt ett medvetet arbetssätt kring barnens sociala samspel. Vi tror på att barn utvecklas bäst när vuxna är närvarande, tydliga och engagerade. Därför prioriterar vi pedagoger som är aktiva i leken och som vill arbeta målinriktat med att skapa meningsfulla lärmiljöer.
Vi söker dig som:
är legitimerad förskollärare

är trygg i ditt ledarskap i barngrupp

kan omsätta teori till praktiskt pedagogiskt arbete

är positiv, lösningsorienterad och strukturerad

har ett professionellt språkbruk och god samarbetsförmåga

Du är van att arbeta systematiskt med planering, dokumentation, reflektion och uppföljning. Du har ett intresse för utveckling och vill vara delaktig i att påverka och förbättra verksamheten framåt.
Vi erbjuder:
en stabil och trygg arbetsplats med god organisation

kollegor som stöttar, lyssnar och samarbetar

möjlighet att påverka arbetssätt, upplägg och rutiner

pedagogiska miljöer med tydlig struktur

fortbildning, handledning och kompetensutveckling

Tjänsten är en tillsvidareanställning, men vi börjar med provanställning i 6 månader.
Vi vill att du älskar ditt yrke. Vi vill att du tar ansvar och känner yrkesstolthet. Vi vill att du ser barnen, lyssnar på dem, guidar dem och ger dem de bästa förutsättningarna, varje dag. Hos oss är relationerna viktiga, både mellan barn, personal och vårdnadshavare. Vi arbetar nära familjerna och ser förskolan som ett team tillsammans med hemmet.
Meriterande: erfarenhet av att driva kollegialt lärande och pedagogiska utvecklingsprocesser
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: info@kristianstadbarnomsorg.se
Varmt välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08
E-post: info@kristianstadbarnomsorg.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kristianstad Barnomsorg AB (org.nr 556968-6834)
Tvedegårdsvägen 6 (visa karta)
291 38  KRISTIANSTAD

Arbetsplats
Förskolan Simba

Jobbnummer
9595459

