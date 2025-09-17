Förskollärare sökes
2025-09-17
Edda Förskola AB är en fristående huvudman etablerad 2012 i södra Uppsala (Gottsunda) där vi driver fyra förskolor inspirerade av Reggio Emilia filosofin. Vår drivkraft är att göra skillnad för varje barn och erbjuda dem en god utbildning i deras första utbildningsresa. På våra förskolor lägger vi stor vikt vid barnens språkutveckling.
Kvalifikationer och arbetsuppgifter:
Vi söker dig som är engagerad i din roll som förskollärare och vill vara med om att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Du är en lagspelare och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du vill utvecklas tillsammans med dina kollegor och delar med dig om dina tankar kring det pedagogiska arbetet. Du ska ha ett tydligt ledarskap både i relation till barn och kollegor.
Den större delen av våra barngrupper har ett annat modersmål än svenska, därför är det viktigt att du har erfarenhet av att arbeta språkutvecklande tillsammans med dina kollegor på förskolan. Du som arbetar på Edda förskola är en vägledande vuxen som stöttar barnen i deras lek och kommunikation, samt samspel med andra. Du ska vara medforskande och närvarande med barnen. Det är viktigt att du är nyfiken på barnens frågor och har en tillit till barnens kompetens.
Du kommer arbeta tätt tillsammans med förskollärare, barnskötare och annan personal som är en del av arbetslaget för att se varje barns behov. Du ska vara väl förtrogen vid förskolans styrdokument. Du är van att planera din undervisning som du kommer bedriva tillsammans med ditt arbetslag, god kommunikation med vårdnadshavare och kollegor på förskolan. Inom Edda förskola lägger vi stor vikt vid det kollegiala lärandet därför behöver du vara delaktig i dessa träffar för att vi tillsammans ska kunna utveckla förskolans undervisning och utbildning.
Edda förskola har korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan ledning och huvudman. Vi hoppas att just du vill vara med att utveckla våra förskolor tillsammans med oss! Hos oss på Edda förskola kommer du vara med om en spännande utveckling och verkligen göra skillnad för barnen.
Kom och bli en del av vårt team, hos oss gör du skillnad för barnen!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: Moa.tornkvist@eddaforskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "förskollärare till edda". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edda Förskola AB
(org.nr 556887-8564), http://eddaforskola.se
Bandstolsvägen 22-24 (visa karta
)
756 48 UPPSALA Arbetsplats
Edda Förskola Kontakt
Rektor
Moa Törnqvist moa.tornkvist@eddaforskola.se Jobbnummer
9513647