Förskollärare och barnskötare. Timvikariat - Mariestads kommun, Sektor ledning - Barnskötarjobb i Mariestad

Mariestads kommun, Sektor ledning / Barnskötarjobb / Mariestad2020-06-11Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.Sektor utbildning bedriver verksamhet inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxenutbildning. I våra skolor och förskolor uppmanas personalen att ta egna initiativ och tänka nytt.Bemanningsenheten rekryterar och förmedlar timavlönade vikarier till förskolan.2020-06-11Vi söker dig som är över 18 år och vill arbeta som timavlönad vikarie inom förskolan på en eller flera enheter.Du arbetar som vikarie och visar i din kalender i WinLas bokningssystem på webben vilka tider du är tillgänglig. Utifrån dessa erbjuds du arbete när behov uppstår i verksamheten på de förskolor där du är godkänd som vikarie.Vi sparar din ansökan under hela ansökningsperioden och återkommer om det blir aktuellt för intervju. Inom förskolan sker den mesta rekryteringen efter sommaren.Vi söker i första hand dig som är förskollärare eller barnskötare och har gått barn och fritidsprogrammet men även annan erfarenhet kan vara meriterande.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, ansvarstagande och ett empatiskt bemötande. Det är viktigt att du ar lyhörd inför barn, föräldrar och arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Du behärskar det svenska språket så att du kan kommunicera med barn och övrig personal samt skriftlig dokumentera det som verksamheten kräver i våra system utöver detta kan även andra språk vara meriterande.Du måste lämna in utdrag ur belastningsregistret.Det är viktigt att du skriver i dina utbildningar och erfarenheter noggrant i din ansökan för det kan öka dina chanser till arbete.Bifoga en kopia på betyg och tjänstgöringsintyg samt uppge namn, arbetsplats och telefonnummer till minst en referentÖVRIGTVi anställer vikarier vid behov och sparar din ansökan till sista ansökningsdag. Är du därefter fortfarande intresserad av arbete gör du en ny ansökan i nästa annons. Vi har aktuella annonser om vikariat publicerade året om.Mariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidTimavlönad. Dagtid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse. Rekrytering av vikarier pågår under hela året utifrån verksamhetens behov av ny personal.TimlönSista dag att ansöka är 2020-12-06Mariestads kommun, Sektor ledning5260791