Förskollärare med pedagogista uppdrag 100% - Falkenbergs kommun, Förskolan - Förskollärarjobb i Falkenberg

Falkenbergs kommun, Förskolan / Förskollärarjobb / Falkenberg2021-04-09Vill du jobba på en plats med optimism och framåtanda? Där saker och ting händer och där du som medarbetare kan trivas och utvecklas? Då är Falkenbergs kommun något för dig.Falkenberg är en stad på attraktiva västkusten som befinner sig i ständig utveckling. Vi bygger nya bostadsområden, utvecklar våra verksamheter och fler och fler väljer att flytta hit. Det finns också goda möjligheter att pendla till Falkenberg.Att vara anställd hos oss innebär många möjligheter med chans att kunna växa och utvecklas oberoende av yrkesval. Vi vill skapa en hållbar framtid för vår miljö, våra medarbetare, för våra barn, ungdomar och gamla.Vi tycker att Falkenbergs kommun som arbetsplats blir bättre av mångfald och söker därför människor med olika bakgrund och erfarenhet.Vill du vara med och utveckla vår verksamhet?I Falkenbergs kommun pågår just nu en unik satsning på förskolan och skolan, under namnet Utbildning Falkenberg. Varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna till utbildning och lärande. Med en tydlig strategi och tre prioriterade fokusområden vill barn- och utbildningsnämnden göra bra förskolor och skolor ännu bättre och Falkenbergs kommun till en utbildningsplats i toppklass.2021-04-09Vi söker dig som brinner för utveckling och lärande av förskola i vår tid i ett projekterande arbetssätt. Där vi arbetar utifrån inkluderande undervisning, formativt undervisning och kollaborativt lärande. Genom detta är du med och utvecklar den pedagogiska verksamheten på förskolorna och stödjer, utmanar pedagogerna i deras tankar. Tillsammans med rektorer, pedagogistor och specialpedagoger driva förskolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete.Du kommer att få arbeta med att vidareutveckla vårt projekterande arbetssätt och stödja pedagoger i rollen som medupptäckare. Det innebär att ta tillvara barnens nyfikenhet, ge barnen utmaningar och se barngruppen som en resurs. Du kommer även att få utmana och inspirera i arbetet med lärmiljöer samt med att synliggöra den röda tråden mellan projekt, lärmiljön och pedagogisk dokumentation.Vi vill att du som söker ska ha följande kvalifikationer:är legitimerad förskollärarehar genomgått pedagogistautbildning eller är villig att genomföra den inom de närmsta årenhar kunskap och erfarenhet av pedagogiskt dokumentationsarbeteär väl förtrogen med alla styrdokumenten för förskolanska kunna förankra dina pedagogiska ställningstagande i vetenskaplig grundKunskap och kompetens att handleda enskilda pedagoger och arbetslaghar lätt för att kommunicera och samarbeta med barn, vårdnadshavare ochkollegor.ska kunna arbeta både självständigt och i arbetslagÖVRIGTInom våra verksamheter gäller lagen om registerkontroll (SFS 2000:873).Ytterligare information ges i samband med eventuellt anställningserbjudande.Legitimation ska bifogas i ansökan, alt behörighetsgivande examen som berättigar dig till en legitimation.Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-07-01 Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-25Falkenbergs kommun, Förskolan5683377