Förskollärare i Ottsjö Åre kommun
Naturmontessori Väst AB / Förskollärarjobb / Åre
Vi efterfrågar dig som har förskollärarutbildning och vill arbeta med en härlig grupp barn och personal i Ottsjö.
Du brinner för barns lärande och vill vara med och bygga upp en omsorgsfull, lärorik och kreativ verksamhet med barnens behov i centrum. Erfarenhet från arbete i flerspråkiga miljöer är meriterande, liksom tidigare arbete i barngrupp. Din förmåga att samarbeta med arbetskamrater och föräldrar är viktig för oss.
Start är beräknat september/oktober 2025
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: sven-erik.berg@stromsslott.se
Arbetsgivare Naturmontessori Väst AB
837 96 UNDERSÅKER
Ottis förskola
