Förskollärare i Ottsjö Åre kommun

Naturmontessori Väst AB / Förskollärarjobb / Åre
2025-08-26


Vi efterfrågar dig som har förskollärarutbildning och vill arbeta med en härlig grupp barn och personal i Ottsjö.
Du brinner för barns lärande och vill vara med och bygga upp en omsorgsfull, lärorik och kreativ verksamhet med barnens behov i centrum. Erfarenhet från arbete i flerspråkiga miljöer är meriterande, liksom tidigare arbete i barngrupp. Din förmåga att samarbeta med arbetskamrater och föräldrar är viktig för oss.
Start är beräknat september/oktober 2025
Tjänstens omfattning är cirka 100%

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: sven-erik.berg@stromsslott.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sökande till Ottis förskola".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Naturmontessori Väst AB (org.nr 556678-9417)
Hägravägen 6 (visa karta)
837 96  UNDERSÅKER

Arbetsplats
Ottis förskola

Jobbnummer
9476568

