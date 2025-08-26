Förskollärare/Fritidspedagog
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Pedagogjobb / Sundsvall Visa alla pedagogjobb i Sundsvall
2025-08-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Internationella Engelska skolan i Sverige AB i Sundsvall
, Östersund
, Gävle
, Falun
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö i en organisation med tydlig pedagogisk tanke?
Vill du vara en del av en dynamisk och internationell skola där undervisning, samarbete och engagemang står i centrum? Vi är en skola med en klar värdegrund där vi har tydliga regler och förväntningar. Nu söker Internationella Engelska Skolan (IES) i Sundsvall en engagerad Fritidspedagog.
Vi söker nu en utbildad Fritidspedagog som vill vara med och bidra till en trygg och inspirerande lärandemiljö för våra elever. Vi söker dig som är positiv, entusiastisk, har en utvecklad känsla för lagarbete och tror på det koncept vår skola står för. Start så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Internationella Engelska Skolan (IES) är en av Sveriges ledande friskolor, känd för hög akademisk kvalitet och en trygg skolmiljö. Våra skolor är tvåspråkiga, med undervisning på både engelska och svenska, och vi arbetar för att utveckla varje elevs fulla potential.
Vi är en skola som präglas av engagemang, arbetsglädje och tydlig pedagogik. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk, internationell och stimulerande arbetsmiljö där engagemang och yrkesstolthet är viktiga hörnstenar.
Om rollen
Som Förskollärare/Fritidspedagog på IES Sundsvall kommer du att arbeta nära elever i årskurserna 3-5. Vi ser tiden på fritidshemmet som ett komplement till elevernas skoldag, där de ska få en chans att utmanas och utvecklas genom informellt lärande. Du kommer också att vara en viktig del av teamet som stöttar eleverna i deras lärande under skoldagen, främst i årskurs 3 och 5.
Under skoldagen stöttar vår personal under ett urval av lektioner, vilket bidrar till en god lärmiljö och ger möjlighet att jobba med skolans värdegrund. På fritidshemmet får eleverna en chans att växa genom aktiviteter som främjar både social och akademisk utveckling.
Arbetet kommer att ske på svenska och engelska.
Vi söker dig som:
Är utbildad Förskollärare eller Fritidspedagog.
Har goda kunskaper om läroplanen och Fritidshemmets mål.
Är positiv, lösningsorienterad och en lagspelare som värdesätter samarbete och engagemang.
Vill skapa en god lärmiljö för eleverna och bidra till att utveckla deras språkliga och sociala förmåga.
Har goda kunskaper i både svenska och engelska.
Är beredd att satsa lite extra för att ge eleverna de bästa förutsättningarna.
Vi erbjuder:
En internationell och stimulerande arbetsmiljö där professionalism och arbetsglädje är i fokus.
En arbetsplats där du får möjlighet att följa eleverna genom hela deras skoldag, från start till efter skoltid.
Ett team av engagerade kollegor både på lärarsidan och på fritidshemmet, där du får möjlighet att skapa och driva de aktiviteter du brinner för tillsammans med eleverna.
En trygg och strukturerad skola med tydliga regler och förväntningar.
Ansök nu!
Besök vår hemsida www.engelska.se
för att läsa mer om oss i Sundsvall.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi gör löpande urval och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen till Internationella Engelska Skolan i Sundsvall - där engagemang, arbetsglädje och internationell samverkan möts! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: join.us.sundsvall@engelska.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fritidspedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368)
Universitetsallén 26 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan i Sundsvall Jobbnummer
9475733