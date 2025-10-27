Förskollärare
Årjängs kommun är en stolt tillväxtkommun med framtidstro. Vi antar utmaningar med tillförsikt och mod tillsammans i samverkan. Här finns det utrymme för nya människor och nya idéer att slå rot. Vi som bor, lever, verkar och besöker Årjängs kommun brukar säga att det är nära till allt som betyder något.
Vi är en blomstrande kommun som värdesätter utbildning och utveckling för våra yngsta medborgare. Vi strävar efter att erbjuda en stimulerande och trygg miljö för barnens tidiga år. Med flera nybyggda förskolor i vår kommun har vi skapat moderna och inbjudande lärmiljöer där naturen finns nära till hands. Nu söker vi engagerade och kompetenta förskollärare för att bli en del av vårt team.
Vi söker förskollärare till flera av våra förskolor - Junibacken, Karlavagnen och Prästkragen.
Som förskollärare har du det pedagogiska ansvaret för undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet samt arbeta för en trygg och lustfylld verksamhet där vi tar avstamp i barnets bästa.
Ser du som förskollärare fördelarna med nedanstående punkter då skall du söka jobb hos oss.
* Få ingå i ett arbetslag där du tar ansvar som pedagogisk ledare, trygghetsperson eller hållbarhetsutvecklare.
* Planera och genomföra lärorika och kreativa aktiviteter.
* Skapa en trygg och inkluderande atmosfär där barnen kan växa och utvecklas.
* Dra nytta av närheten till naturen för att främja barnens upptäckarlust och förståelse för miljön.
* Ha goda möjligheter till kompetensutveckling.
* Arbetsgivaren tillhandahåller arbetskläder.
* Friskvårdspeng.
Den pedagogiska ledaren ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplanen.
Trygghetspersonen utvecklar arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Hållbarhetsutvecklaren utvecklar förskolans hållbarhet.
Du kommer att ingå i kommunens övergripande nätverk för förskollärare.Kvalifikationer
Förskollärarlegitimation
Giltigt B-körkort
Utdrag ur belastningsregistret kommer att krävas.
ÖVRIGT
För att kunna utföra vissa arbetsuppgifter som innefattar känslig information kan medarbetare behöva logga in med sin personliga e-legitimation. E-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan jämföras med andra former av legitimation, såsom pass.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
