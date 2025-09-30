Förskollärare
2025-09-30
Jokkmokk är en kommun med siktet på framtiden!
Vi är en plats där gemenskap och ansvarstagande står i centrum, där dina kompetenser och idéer kan bli en del till att forma vägen framåt. Om du värdesätter en hög livskvalitet med nära till både natur och gemenskap, erbjuder Jokkmokk ett rikt kulturliv och prisvärda fritidsmöjligheter att uppleva.
Välkommen till en kommun som kombinerar driftighet och hjälpsamhet - här kan du vara med och skapa något nytt.
Vi söker dig! Du är en kreativ, aktiv, närvarande och medforskande pedagog som har förmåga att inspirera och utmana barnen. Har förmåga och mod att ta eget ansvar samt att se möjligheter. Har god samarbetsförmåga och vågar utmana dig själv och dina kollegor i arbetet med barnen.
STANNA-KVAR-FÖRSÄKRING
Som nyanställd, tillsvidareanställd i Jokkmokks kommun på denna tjänst har vi möjlighet att erbjuda dig en Stanna-kvar-försäkring om du uppfyller följande kriterier:
• Du ska inte tidigare haft en tillsvidareanställning med samma befattning.
• Du är folkbokförd, alternativt folkbokför dig i samband med anställningen.
• Du ska inte tagit del av kommunens stipendium för eftergymnasiala studier.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Du ska kunna arbeta självständigt och ansvarstagande utifrån förskolläraruppdraget. Tillsammans med kollegor arbeta med utveckling av förskolans lärmiljöer, utifrån läroplanens mål och intentioner.
Du ska vara väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns lärande och vår utbildning, genom undervisning och bland annat pedagogisk dokumentation, reflektioner samt utifrån vetenskapliga teorier.
Du ska vara nyfiken och kunnig kring barns lärande och vara intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnen kring barns utveckling och lärande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har universitetsutbildning med behörighet att arbeta i förskola 1-5 år. Du ska även ha legitimation som förskollärare.
Du har kunskaper kring pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete med koppling mot vetenskaplig grund och teorier. Du ska ha god social samarbetsförmåga och vara flexibel.
Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Erfarenhet är meriterande.
ÖVRIGT
Jokkmokks kommun eftersträvar jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vår värdegrund syftar till att ange de värderingar som ska genomsyra all verksamhet i Jokkmokks kommun där våra ledord är respekt, lika värde, ansvar, mod, engagemang och kompetens.
För den som erbjuds anställning inom skolan krävs enligt Lag om registerkontroll utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken "Ansök här" och inte via e-post eller pappersformat.
Lönespannet för den här tjänsten är mellan 30 - 35 000 kr/månad på heltid. Vi tillämpar individuell lönesättning baserat på din erfarenhet och kompetens.
Ersättning
Arbetsplats
Jokkmokk kommun, Barn- och utbildningsavdelningen
Rektor
Camilla Vallström camilla.vallstrom@jokkmokk.se 0971-172 50
