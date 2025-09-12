Förskollärare
Stömne förskola ligger 3,5 mil väster om Hudiksvall i ett mindre samhälle som heter Delsbo.
Stömne förskola ligger 3,5 mil väster om Hudiksvall i ett mindre samhälle som heter Delsbo.

Förskolan består av 4 avdelningar. Det finns stora utegårdar för lek och utveckling, närhet till skog, bibliotek, mm. Vi utvecklar våra lärmiljöer, arbetar efter läroplansmålen och ger möjlighet till planering och dokumentation. Välkommen till oss!
Förskolan stimulerar varje barns utveckling och lärande. Utbildningen ska alltid vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet när det gäller såväl innehåll som arbetssätt.
Barnen ska ges förutsättningar för bildning, tänkande och kunskapsutveckling utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska. Detta förutsätter att alla i arbetslaget deltar i en aktiv diskussion om barnens lärande och om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden.
Förskolan jobbar systematiskt och målmedvetet för att skapa samsyn kring vårt uppdrag enligt läroplan och skollag. Vi jobbar i dokumentationsverktyget Unikum där vi ger vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet och inflytande.
Här har du möjlighet att utvecklas och växa som förskollärare. Vi erbjuder mentorsstöd för nyexaminerade förskollärare och arbetar utifrån en karriärtrappa för att erbjuda karriärmöjligheter som förskollärare. Profil
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare. Erfarenhet av arbete i förskolan är meriterande, ex med systematiskt kvalitetsarbete, mångfald och barns språkutveckling.
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
