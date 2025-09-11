Förskollärare
2025-09-11
Mönsterås kommun ligger vid kusten mitt i Kalmar län och vi har cirka 13 400 medborgare att ge en god service till. Här finns regionens bästa företagsklimat, och vi är stolta över att rankas som en av landets bästa kommuner när det gäller allmänhetens och företagens syn på kommunal service och handläggning av ärenden.
Mönsterås kommun är kommunens största arbetsplats med över 1 400 medarbetare. Vi är en trygg arbetsgivare och en mindre kommun. Det gör att du har nära till både medborgare, kollegor och beslutsfattare, och du får vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Det är viktigt för oss att vara en attraktiv arbetsgivare och vi erbjuder flera olika personalförmåner, bland annat ett högt friskvårdsbidrag, och strävar efter att varje medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Blanka Ängars förskola ligger centralt i Mönsterås tätort i en lugn och rogivande miljö. Förskolan har tre avdelningar med en stor utegård där vi kan vara tillsammans eller dela oss. Vi har tillgång till ett vackert naturområde i närmiljön som erbjuder en varierande natur samt vattendrag med ett rikt fågelliv.
Uppdraget som förskollärare innebär ett särskilt pedagogiskt ansvar för att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera utbildningen utifrån skollag, läroplan samt Mönsterås kommuns riktlinjer. Vi arbetar med utmanande lärande där utmaning, mindset, feedback, dialog och övergångar är viktiga begrepp för lärandet. Under detta år fördjupar vi våra kunskaper i tillgänglig förskola genom Skolverkets moduler.
Vi söker dig som är nyfiken, engagerad och kan bidra till utveckling med barnet i centrum. Du ska erbjuda varje barn en trygg pedagogisk omsorg samt främja alla barns utveckling och lärande.
Som förskollärare ska du ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll allt i enlighet med Lpfö, reviderad 2025.
Du ska ha ett positivt förhållningssätt och god samarbetsförmåga, kunna se möjligheter och lösningar. Du ska känna dig trygg med att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och övriga samarbetspartners.
Välkommen till oss och vårt team!Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare
Rektor
Charlotte Larsson 010-353 78 66 Jobbnummer
