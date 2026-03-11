Förskollärare - visstidsanställning
Bromölla kommun, Förskola / Förskollärarjobb / Bromölla Visa alla förskollärarjobb i Bromölla
2026-03-11
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla kommun, Förskola i Bromölla
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.
Gualöv är en liten by som ligger 5 km väster om Bromölla. På vår förskola värdesätter vi gemenskap och samarbete. Våra avdelningar ligger i nära anslutning till varandra, vilket skapar en naturlig samverkan och ett starkt vi-känsla. Vi arbetar aktivt tillsammans över avdelningsgränserna, vilket ger barnen möjlighet att lära känna och interagera med fler barn och pedagoger. För oss är alla barn allas barn vi strävar efter att skapa en trygg och harmonisk miljö där varje barn känner sig välkommet, sett och hört.
Vi söker dig som vill vara med och möta framtiden tillsammans med oss och våra barn!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som förskollärare har du det övergripande ansvaret för den pedagogiska verksamheten i enlighet med läroplanens riktlinjer. Du arbetar du utifrån aktuella styrdokument, planerar, genomför, dokumenterar och utvecklar den pedagogiska verksamheten. Med läroplanen som bas väljer du metod, innehåll och bemötande utifrån varje barns kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
Du arbetar för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Samverkan med övrig personal och vårdnadshavare är en annan betydelsefull uppgift, då arbetet runt barnen sker i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarlegitimation.
Du är engagerad i att driva både din egen och förskolans utveckling framåt, där ditt arbete präglas av en tydlig respekt för individen samt en bra relation till barn, föräldrar och kollegor. Du har förmåga till ett flexibelt arbetssätt då olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och ansvarstagande.
För att kunna arbeta som förskollärare inom en verksamhet där du är i kontakt med barn krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om ditt registerutdrag hos www.polisen.se.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
När vi vill erbjuda dig tjänsten krävs det att du visar upp ett utdrag ur polisens belastningsregister för att vi ska kunna anställa dig. Du beställer själv registerutdrag på Polisens hemsida, www.polisen.se,
för arbete i skola och förskola.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se Arbetsplats
Bromölla kommun, Förskola Kontakt
Rektor
Maarit Arnström 0456-822 115 Jobbnummer
9790946