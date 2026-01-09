Förskolerektor till föräldrakooperativ (Deltid/Heltid)
2026-01-09
Föräldrakooperativet Rönnbäret söker en ny rektor. Vi söker dig som har genomfört rektorsutbildning eller har arbetat som rektor före 2019. Vi är flexibla och öppna för olika anställningsformer.
Tjänstens omfattning
Vi erbjuder två möjliga upplägg:
Deltidstjänst (30-50%) - enbart rektorsuppdrag
Heltidstjänst - 30-50% rektorsuppdrag och resterande del i barngrupp
Om Rönnbäret
Rönnbäret är en mindre förskola med kapacitet för 35 barn, fördelade på två avdelningar, och med 6 medarbetare (utöver rektor). Förskolan ligger på nedre Gärdet i ett lugnt bostadsområde, med tillgång till en stor och trivsam gård samt nära till naturen.
Genom åren har Rönnbäret varit en mycket populär och omtyckt förskola. På senare år har vi även välkomnat barn till vårdnadshavare som själva gick hos oss när de var små.
Som arbetsplats är Rönnbäret en trygg och lugn miljö som under sina 30 verksamma år präglats av stor arbetsglädje, personalengagemang, gott samarbete och låg personalomsättning. Du kommer att ha stöd av både biträdande rektor samt en engagerad styrelse bestående av vårdnadshavare - men du behöver vara trygg och självgående i ditt rektorskap.
Om rollen
Som rektor har du det övergripande ansvaret för verksamheten. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Pedagogiskt ansvar för verksamheten enligt läroplan och styrdokument
Personal- och bemanningsansvar
Kontinuerligt arbetsmiljöarbete samt insatser för kompetensutveckling, kulturbevarande och kulturskapande arbete
Terminsplanering
Visning av förskolan för nya familjer
Styrelsemöten samt löpande rapportering till styrelsen
Administrativa uppgifter kopplade till löner, fakturor, bankärenden, bidrag samt avtal med leverantörer (catering m.fl.)
Att utveckla och förvalta verksamheten tillsammans med personal och styrelse
Vi söker dig som har
Förskollärarexamen och giltig förskollärarlegitimation
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar samt rektorsutbildning (alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet)
Stort intresse för pedagogisk verksamhetsutveckling samt organisations- och personalfrågor
God digital kompetens
Erfarenhet av enklare ekonomisk hantering (t.ex. bokföring) är meriterande
Vi tror att du
är trygg och självgående i din roll, har ett lyhört och närvarande ledarskap samt är en lagspelare med god samarbetsförmåga. Du har också en vilja att bidra till en varm och personlig gemenskap mellan personal, barn och föräldrar.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du:
En engagerad och erfaren personalgrupp
En stöttande och aktiv styrelse
4 veckors sommarstängt samt halvdagar, klämdagar och lediga röda dagar
En etablerad verksamhet att fortsätta driva och utveckla i lagom takt
En härlig arbetsplats med centralt läge, nära kollektivtrafik, grönområden och city
Läs gärna mer om oss på www.ronnbaret.se

Publicerad 2026-01-09

Så ansöker du
Låter detta som en tjänst som skulle passa dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till: rekrytering@ronnbaret.se
Vi kallar löpande till intervjuer.
Observera att du vid fysisk intervju behöver uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
rekrytering@ronnbaret.se
E-post: rekryering@ronnbaret.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Föräldrakooperativet Rönnbäret, Ek För
, https://ronnbaret.se
Olaus Petrigatan 4

115 34 STOCKHOLM
)
115 34 STOCKHOLM Arbetsplats
