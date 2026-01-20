Förskolelärare vikariat
2026-01-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nätet, Föräldrakooperativ Friluftsförskola Ekono i Karlskrona
Nu har du chansen att bli en av oss!
Sysselsättning: 80%
Vikariat from 260301-261231
Vill du vara med och skapa en trygg, nyfiken och lärorik vardag för barnen? På friluftsförskolan Nätet tror vi på att barn lär sig bäst genom lek, trygga relationer, utforskande och gemenskap. Nu söker vi en engagerad förskollärare som vill bidra med sin kompetens, värme och kreativitet i vårt arbetslag.
Föräldrakooperativet Nätet är en fristående friluftsförskola och bedrivs som en ekonomisk förening där styrelsen är huvudman. Hos oss står naturen, hållbarhet och barns delaktighet i centrum.
Vi arbetar aktivt med Grön Flagg, Friluftsfrämjandet, språk och kommunikation. Genom vår Mulle, Knytte och Knoppisverksamhet får barnen följa naturens växlingar och lära sig om stort och smått i naturen. Utevistelse och lärande i naturen är en naturlig del av vår pedagogiska vardag.
Som förskollärare hos oss har du en stor roll i det pedagogiska arbetet. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen utifrån läroplanen, i nära samarbete med kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som har barn fokuserat förhållningssätt, är en medforskande pedagog och ser värdet att arbeta tillsammans i engagerat arbetslag. Du ska vara närvarande, lyhörd och trygg i din yrkesroll och du ska bidra till en positiv och professionell arbetskultur.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är legitimerad förskollärare men välkomnar även ansökningar från utbildade barnskötare med erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan och har ett starkt intresse för undervisning och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
• Förskollärarlegitimation eller utbildning till barnskötare.
• God kännedom om förskolans uppdrag och värdegrund.
• Förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Vi gör urval och intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Skicka in din ansökan till: rektor@forskolannatet.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: rektor@forskolannatet.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nätet, Föräldrakooperativ Friluftsförskola Ekono
Mjöviksvägen 58 (visa karta
)
373 32 NÄTTRABY Arbetsplats
Nätet Föräldrakooperativ Friluftsförskola Ek Kontakt
Rektor
Lina Andersson rektor@forskolannatet.se Jobbnummer
