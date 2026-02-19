Förskolelärare till Tallbacka förskola
2026-02-19
Tallbacka förskola är en treavdelningsförskola i samma byggnad som Tallbacka skola beläget på Mellanområdet i Gällivare. Avdelningarna är just nu åldersblandade 1-5 år med max 18 barn i varje grupp. Förskolan har mycket nära till naturen på mellanområdet och nyttjar dessa som lärmiljö i undervisningen med barnen.
Tallbacka förskola arbetar utifrån hållbar utveckling, jämställdhet med tydlig utgångspunkt utifrån läroplan för förskolan 2018. Tallbacka förskola ingår tillsammans med Granbacka och Aurora förskola i ett kollegialt nätverk där vi samverkar och utbyter erfarenheter. Verksamheten är trygg och väl inarbetad. Vi arbetar projekterande i processer med barnen och det är barnens intressen och inflytande som ligger till grund för hur undervisningen utformas. Vi arbetar mycket utomhus och använder naturen som grund för barns lärande och utveckling.Dina arbetsuppgifter
Att driva det pedagogiska arbetet i barngruppen tillsammans i arbetslag och övriga kollegor på förskolan. Som förskollärare har du ansvar för att undervisningen i förskolan utgår ifrån läroplanen. Du tar ansvar för planering, genomförande och reflektion i arbetslaget och att genomföra det systematiska kvalitetsarbetet i samarbete med övriga kollegor och arbetslag på förskolan. Barnen ska ges nya utmaningar och få stöd och stimulans för sin utveckling och sitt lärande. Vi söker dig som ser möjligheter och vill vara med och skapa framtidens förskola i Gällivare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är Legitimerad förskollärare och vill vara med och utveckla vår spännande förskoleverksamhet. Det är viktigt att du är väl förtrogen med våra styrdokument och att du är en tydlig ledare och är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Du är positiv och har tilltro till barnens kompetenser och är intresserad av att använda dig av digitala verktyg. Som pedagog är du mån om förtroendefulla relationer till barn och föräldrar samt att du har god samarbetsförmåga och använder dig av pedagogiska samtal och pedagogisk dokumentation i arbetet med barnen. Det är av största vikt att du är intresserad av att utveckla förskolans arbetssätt och lärmiljöer tillsammans med dina kollegor. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun
Utdrag från polisensbelastningsregister är ett krav vid anställning.
Gällivare kommun erbjuder dig
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till semesterväxling
Läs mer våra tjänster och hur det är att arbeta i Gällivare kommun: https://www.gallivare.se/lararjobb
Heltid 100% Tillsvidareanställning.Ersättning
Månadslön - ange gärna löneanspråk, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 1 April 2026 eller enligt överenskommelse
Sista dag för ansökan: 15 mars 2026
Upplysningar
Ewa Wennebjörk bitr. rektor Tallbacka förskola 0970-818 ewa.wennebjork@gallivare.se
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare tel. 0970 818383 gallivare@sverigeslarare.se
