Förskolan Rönnbäret söker Rektor
Föräldrakooperativet Rönnbäret, Ek För / Pedagogchefsjobb / Stockholm Visa alla pedagogchefsjobb i Stockholm
2025-10-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Rönnbäret, Ek För i Stockholm
Föräldrakooperativet Rönnbäret ligger på nedre Gärdet i centrala Stockholm. Förskolan är belägen i ett lugnt bostadsområde, med tillgång till en stor trevlig gård och nära till naturen.
Här får du arbeta i en lugn miljö, med två små barngrupper, uppdelade på 1-3 åringar och 4-6 åringar. Vi har kapacitet för 35 barn uppdelade på 6 medarbetare (utöver rektor). Vi är stolta över att driva en förskola som i många år präglats av stor arbetsglädje och låg personalomsättning, där personalen har stor möjlighet att vara med och påverka. Rönnbäret är en mycket omtyckt förskola som verkat i över 30 år och vi ser nu glädjen i att få välkomna barn från nästa generation, då några av våra tidigare barn nu återvänt med sina barn.
Nu letar vi efter dig, som vill förvalta vår kultur och vårt engagemang - och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss!
I rollen som Rektor innebär dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Pedagogiskt ansvar för verksamheten i enlighet med läroplanen och styrdokument
Bemanning och personalansvar
Terminsplanering
Vara i barngrupp, löpande samt extra vid personalfrånvaro
Ansvara för avtal för leverantörer (catering m.fl.)
Visning av förskola för nya intresserade familjer
Styrelsemöten och avrapportering till styrelsen
Administrativa uppgifter rörande löner, fakturor, bankärenden, bidrag mm.
Vi söker dig som har:
Förskollärarexamen och giltig förskollärarlegitimation
Dokumenterad erfarenhet av personalansvar samt innehar en rektorsutbildning (alt. Motsvarande arbetslivserfarenhet)
Stort intresse för pedagogisk verksamhetsutveckling, organisations och personalfrågor.
God digital kompetens
Det är meriterande om du har erfarenhet av lättare ekonomisk hantering som bokföring etc.
För att trivas i rollen och skapa god samarbetsförmåga bör du vara ansvarstagande och lyhörd för andra. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och är en lagspelare som trivs både med att leda och att verka i barngrupp. Du kan förvänta dig ett bra stöd av föräldrakooperativets styrelse i ditt arbete, men behöver vara självgående och väl insatt i en rektors arbetsuppgifter. Vi eftersöker en person som trivs med en härlig och nära gemenskap med barn och föräldrar och som arbetar för att bibehålla kunnig och engagerad personal. En person som vi ser stannar hos oss länge!
Vi bryr oss om vår personal och är måna deras välmående. Därför har förskolan stängt 4 veckor under sommaren. Personalen är även ledig på röda dagar och klämdagar samt jobbar halvdag dagen före röd dag. Vi tillämpar även en föräldrajour för att minska antalet obekanta vikarier för barngruppen.
Kika gärna in på vår hemsida www.ronnbaret.se
för att läsa mer om verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Låter detta som en tjänst som skulle passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Skicka ditt CV och personliga brev till Rebecca Melzer (styrelseordförande för kooperativet), rekrytering@ronnbaret.se
Vi kallar löpande till intervjuer.
Observera att för denna tjänst behöver du visa ett utdrag från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola vid en fysisk intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
mail
E-post: rekrytering@ronnbaret.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Rönnbäret, Ek För
Olaus Petrigatan 4 (visa karta
)
115 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Rönnbäret Ek För, Föräldrakooperativet Kontakt
Ordförande styrelsen
Rebeccca Melzer rekrytering@ronnbaret.se Jobbnummer
9554719