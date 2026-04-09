Förskolan Änget söker timvikarier
Nu söker vi flexibla timvikarier till förskolan Änget som kan arbeta vid behov, framför allt vid ledigheter och sjukdom.
Förskolan Änget ligger i Terra novakyrkan och är en skogsmulleförskola som bygger på att stor del av verksamheten sker utomhus tillsammans med barnen. Förskolan ägs av Visby domkyrkoförsamling men har inte någon religiös inriktning. Det är en fristående förskola med kommunalt stöd. Förskolan har plats för ca 25 barn.
Att vara en Skogsmulleförskola innebär att barnen får upptäcka, utforska och lära genom naturen - oavsett väder. Vi arbetar med ett lugnt tempo, mycket utevistelse och ett stort fokus på hållbarhet, fantasi och gemenskap.
På förskolan arbetar vi med alla människors lika värde och att vara en bra kompis. Skapande verksamhet blandat med musik, fri lek, teknik och kemi fyller dagarna med utgångspunkt från förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen. Dina arbetsuppgifter
Vara en extra trygg vuxen i barngruppen
Delta i lek, aktiviteter och rutiner både ute och inne
Stötta ordinarie personal i det dagliga arbetet
Bidra till en rolig, trygg och lärorik miljö för barnenKvalifikationer
Du får gärna ha erfarenhet av arbete i förskola (men det är inget krav)
Meriterande om du har utbildning som barnskötare
Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel
Har ett varmt och tryggt bemötande
Kan samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Du tycker om att vara ute i naturen och inte räds regn eller blåst
Vi erbjuder:
ett meningsfullt arbete i en pedagogisk miljö
härliga kollegor och en varm gemenskap
möjlighet att arbeta i en verksamhet där naturen är i centrum
introduktion och stöd så att du känner dig trygg i rollen
Vi kallar till intervjuer löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Arbetsgivare Visby domkyrkoförsamling
(org.nr 252000-8083), https://www.svenskakyrkan.se/
Norra kyrkogatan 4 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
tf rektor
Pontus Klingenström pontus.klingenstrom@svenskakyrkan.se 0498-206873 Jobbnummer
