Forskningssjuksköterskor till centrum för autoimmunitet och prev - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Malmö

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Malmö2021-04-06Gör skillnad. Varje dag.Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten en självklarhet för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då kan detta vara tjänsten för dig!Centrum för autoimmunitet och prevention (CAP) bedriver ett flertal olika forskningsstudier med fokus på typ 1 diabetes, celiaki, narkolepsi och tyreodit. Inom CAP bedrivs observationsstudier som TEDDY (The Environmental Determinants of Diabetes in the Young), nyföddhetsscreening genom GPPAD (Global Plattform för Prevention av Autoimmun Diabetes) och ett antal preventionsstudier som POINT (Primary Oral Insulin Trial) och PreCiSe (Prevention Celiaki i Skåne). Vidare är vi belägna på Clinical Research Center i Malmö.2021-04-06Vi söker nu två sjuksköterskor till oss! Tjänsterna avser två vikariat som löper fram till 2022-05-31 med möjlighet till förlängning.I rollen som sjuksköterska hos oss har du bland annat regelbunden kontakt med barn och föräldrar för uppföljning enligt gällande studieprotokoll. Du har även ansvar för provtagningar, glukosbelastningar och annan datainsamling.Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs även språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala och goda kunskaper i engelska i såväl tal som skrift. Därtill besitter du en god datorvana. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning till barnsjuksköterska. Det är även önskvärt om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med klinisk forskning och/eller dokumenterad erfarenhet av liknande arbete.För att trivas i rollen tror vi att du har god förmåga att organisera det dagliga arbetet och att arbeta självständigt. Det är även av stor vikt att du är noggrann och har lätt för att samarbeta. Då arbetsbelastningen periodvis kan vara hög ser vi också att du har god förmåga till att arbeta fokuserat även under mer intensiva perioder. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsterna avser två vikariat som löper fram till 2022-05-31 med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-09Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5673553