Forskningssekreterare
Stockholms Universitet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-25
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd är en del av det centrala verksamhetsstödet och har det övergripande målet att säkerställa långsiktigt goda förutsättningar för forskning och samverkan.
Vi ger stöd till forskningsfinansiering, redovisning av EU-projekt, forskningsetik, samverkansaktiviteter, innovation, avtalshantering och projektledning av stora forskningsprojekt. Avdelningen har också samordningsansvaret för internationaliseringsarbetet på central nivå. Vid Sektionen för forskningsfinansiering och etik arbetar f.n. tio forskningssekreterare.
Mer information om oss finns på: https://medarbetare.su.se/vart-su/organisation/universitetsforvaltningen/avdelningen-for-forsknings--och-samverkansstod.
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd söker nu 1-2 forskningssekreterare med inriktning huvudsakligen mot svenska forskningsfinansiärer. Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som forskningssekreterare kommer du bistå forskare i samband med ansökningar till huvudsakligen svenska, men även europeiska, forskningsfinansiärer. Du kommer även vid behov att sammanställa översikter, analyser och underlag till universitetets ledning. Du kommer att ingå i gruppen av forskningssekreterare vid avdelningen som genom olika aktiviteter hjälper forskare att söka extern finansiering. I arbetet ingår bl.a. att hitta tänkbara utlysningar, anordna olika seminarier och workshops om större utlysningar, läsa bidragsansökningar, hantera interna beredningsprocesser samt informera om gällande regelverk. Tjänsteresor förekommer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen, gärna inom naturvetenskaperna och gärna med postdoktoral erfarenhet. Arbetet kräver goda kunskaper om det svenska systemet för forskningsfinansiering. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska samt har erfarenhet av projektadministration. Erfarenhet från arbete hos forskningsfinansiär är meriterande.
Arbetet ställer även stora krav på flexibilitet, problemlösning och hantering av deadlines. Du är serviceinriktad och utåtriktad och kan skapa och utveckla goda relationer med såväl forskare som forskningsfinansiärer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen gäller tills vidare på heltid med sex månaders provanställning. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 1 mars 2026.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av avdelningschef Maryam Hansson Edalat, tfn 08-16 36 65, mailto:maryam.hansson.edalat@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
