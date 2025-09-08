Forskningssamordnare till FOI
2025-09-08
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Har du ett stort intresse för forskning och vill arbeta på en arbetsplats med hög kompetens och spännande verksamhet inom försvar och säkerhet? Skulle du inspireras av samverkan med Sveriges ledande experter på försvarsforskningsområdet? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi söker en ny medarbetare som vill vara med och utveckla vår forskningsportfölj i en tid av stark tillväxt. Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
I rollen som forskningssamordnare deltar du i samordning och utveckling av FOI:s forskningsuppdrag från bl. a Försvarsmakten. I dina arbetsuppgifter ingår, förutom nära samverkan med FOI:s forskningsavdelningar och forskningsområdesföreträdare, även täta kontakter med andra myndigheter inom försvarsområdet. Rollen omfattar även ansvar för att handlägga och samordna ärenden kopplade till FOI:s stöd till ISP:s arbete avseende utländska direktinvesteringar.
Om enheten
Du kommer att ingå i Kansliet för forskningssamordning som tillhör Generaldirektörens ledningsstöd. Kansliet består just nu av 7 personer.
Har du den kompetensprofil vi behöver ? Kvalifikationer
Vi söker dig med
Teknisk/naturvetenskaplig forskarutbildning eller dokumenterade motsvarande erfarenheter inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
Arbetslivserfarenhet inom forskning.
Erfarenhet av
försvarsområdet, försvarsforskning.
projektledning
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Som person är du strukturerad. Du har förmåga att se helheten och ta hänsyn till hela verksamhetens bästa. Du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och är van att själv driva ditt arbete framåt. Då rollen innebär att samverka med personer inom många olika expertområden både inom myndigheten och externt är det viktigt att du har god förmåga till samarbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Kunskap och erfarenhet av forskningsstrategiska frågor och samverkan med forskningsfinansiärer, universitet och företag.
Vana att hantera och värdera sekretess- och säkerhetsskyddsklassificerad information.
Erfarenhet från FOI.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 28:e september!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Katarina Wilhelmsen. Fackliga företrädare är Jon Grumer (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
