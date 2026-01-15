Forskningsrådgivare
2026-01-15
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vi stärker nu universitetets stöd till större forsknings- och innovationssatsningar och utlyser nu en tjänst med inriktning mot att strukturera arbetet med strategiskt viktiga forskningsansökningar. Arbetet kommer i första hand att fokusera på excellensansökningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, särskilt inom pelare 1, men omfattar även stöd till andra typer av excellenssatsningar, exempelvis sådana som initieras genom de forskningspolitiska propositionerna.
Vi erbjuder en utvecklingsinriktad arbetsplats med stark samarbetskultur, där du får arbeta både strategiskt och operativt i nära samverkan med forskare och ledning. Du får också möjlighet att bidra till att forskning får ett större genomslag och kommer till nytta i samhället.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för gruppen forskningsstöd utgår från stöd till forskningsansökningar inom nationella och internationella utlysningar, med särskilt fokus på ansökningar till EU samt strategiskt viktiga ansökningar där rektor eller universitetsledning står som huvudsökande. Vanligt förekommande uppgifter är att ge kvalificerat stöd kring projektupplägg, bidra med strukturella och innehållsmässiga förbättringar av forskningsansökningar, samt att bistå forskare genom hela ansökningsprocessen. Arbetet omfattar även att planera och samordna stödet utifrån återkommande utlysningar och universitetets övergripande prioriteringar över året. I arbetet ingår vidare att hålla i kurser och workshops i ansökningsskrivande, att informera om och vara uppdaterad kring aktuella utlysningar samt att bidra till utvecklingen av universitetets samlade forskningsstöd. Arbetet förutsätter kontakt med forskningsfinansiärer samt mycket god kunskap och intresse för det svenska och europeiska forskningsfinansieringslandskapet. Gruppen genomför regelbundet interna utbildningar, workshops och seminarier inom dessa områden.
Kvalifikationer
Vi söker en person med relevant akademisk utbildning med kunskap i svenska och utmärkt engelska i både tal och skrift. Det är meriterande om du har avlagt en doktorsexamen inom humaniora- eller samhällsvetenskapsområdet. För att vara aktuell för anställningen krävs att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta inom administrativt forskningsstöd, exempelvis med stöd till forskningsansökningar. För att lyckas i rollen behöver du ha god förmåga att planera, strukturera och prioritera ditt arbete över tid samt vara utvecklingsfokuserad. Du ska ha förmåga att arbeta självständigt, men också i nära samarbete med forskare, chefer och kollegor inom stödfunktioner. Erfarenhet av att granska forskningsansökningar samt förmåga att uttrycka dig klart och akademiskt i text är meriterande. Rollen kräver utmärkta sociala färdigheter, tydlighet och pedagogisk förmåga eftersom den innebär många interna och externa kontakter. Du behöver ha hög servicekänsla samt vara noggrann, initiativrik, flexibel och ha god samarbetsförmåga. Du ska ha goda kunskaper i digitala verktyg. Slutligen kommer personlig lämplighet att vara en viktig faktor vid urval.
Om arbetsplatsen
Tjänsten är placerad vid Forsknings- och innovationskontoret, en enhet inom Gemensamma förvaltningen, med ca 35 medarbetare organiserade i fyra områden: Grants Office, affärsjuridik, ledningsstöd samt innovation och nyttiggörande. Vi arbetar nära universitetsledning och fakulteter, och har ett brett nationellt och internationellt nätverk.
Vi bygger nu upp ett förstärkt stöd till stora forskningssatsningar - och du kommer att vara en viktig del i den satsningen.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100%, med placering tillsvidare vid Forsknings- och innovationskontoret. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Sigríður Beck, enhetschef, 031-786 1108, 0766-181108
Henrik Lindskog, gruppledare, 0708-908683
