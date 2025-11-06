Forskningskoordinator i språkdidaktik
2025-11-06
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.
Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har ca 250 anställda varav runt 175 lärare/forskare, 45 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.
Arbetsuppgifter: Anställningen avser planering, genomförande och uppföljning av samverkansprojekt mellan Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) och skolor. Innehavaren av tjänsten ska i samarbete med lärarkollegiet vid FBA utveckla, koordinera och driva utvecklingsprojekt av undervisning tillsammans med skolor. I uppdraget ingår forskning och samverkansuppgifter, samt administrativa uppgifter i samband med samverkansprojektet. Dessutom kan viss undervisning inom ramen för FBA:s reguljära verksamhet förekomma dock max 20 % av anställningen.
Tjänsten inriktas mot samverkansprojekt som rör flerspråkighet, modersmål eller studiehandledning. Utformningen av och innehållet i samverkansprojekt bestäms i samråd med FBA-kollegiet och de medverkande skolorna baserat på skolornas behov av didaktiska kompetensutveckling med utgångspunkt i aktuell språkdidaktisk teori och metod. Forskningskoordinatorn ansvarar för att samordna de behov som identifieras med den vetenskapliga och didaktiska kompetens som finns inom FBA, i syfte att skapa ett samverkansprojekt som bygger på aktuella språkdidaktiska forskningsrön.
Kvalifikationskrav: Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen i didaktik med inriktning mot modersmål/flerspråkighet/studiehandledning eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.
Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: Meriterande är erfarenhet från samverkansprojekt. Särskilt meriterande är erfarenhet av för tjänsten relevanta samverkansprojekt mellan universitet och grund- eller gymnasieskolor. Meriterande är forskningserfarenhet inom fältet didaktik med inriktning mot modersmål/flerspråkighet/studiehandledning. Lärarutbildning i för tjänsten relevanta ämnen, samt undervisningserfarenhet från ungdomsskolan är också meriterande för tjänsten.
Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Vetenskaplig skicklighet avser dels forskningsmeritering, dels den sökandes förutsättningar att bidra till det samverkansprojektet anställningen avser. Övrig skicklighet inom administration och ledning kommer att tillmätas vikt.
Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen: Individuell lönesättning tillämpas. Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 2026-12-15. Omfattningen är 60 %. Tillträde 2026-01-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Jonas Almqvist, epost jonas.almqvist@edu.uu.se
, eller studierektor Maria Westman, epost maria.westman@edu.uu.se
Välkommen med din ansökan senast 20 november 2025, UFV-PA 2025/3084
