Forskningsingenjör inom hållbara finansmarknader
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad
2026-03-06
Tjänsten innebär att arbeta med analyser och kunskapsspridning kopplat till hållbara finansmarknader.
Det handlar bland annat om att kartlägga hållbarhet inom finansmarknaderna, samt de tekniska, företagsekonomiska och institutionella förutsättningarna för hållbara finansmarknader.
Arbetet kommer att innefatta sammanställning av analyser i en form som kan presenteras för företag, allmänhet och forskare. Arbetet kommer även att behöva presenteras muntligt och skriftligt i olika sammanhang, både i mer vetenskapliga och mer praktiska sammanhang. Arbetet kommer även att innefatta interaktion med industripartners och forskare.
Tjänsten är kopplad till forskningsprojekt vid Sustainable Finance Lab, KTH och du kommer att arbeta nära de forskare som driver projektet.KvalifikationerKvalifikationer
- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämne som relaterar till hållbarhet, finansmarknader, fastighetsekonomi, eller motsvarande kompetens.
Meriterande
- Sökanden skall ha dokumenterad erfarenhet av hållbarhet, kommunikation och finansmarknadsarbete i teori och praktik.
- Du som person har ett analytiskt arbetssätt, med förmåga att arbeta mångvetenskapligt. Du har en god förmåga att uttrycka dig koncist och målgruppsspecifikt i skrift. Du värdesätter och förstår vikten av ett gott samarbete.
- Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal inom hållbar finans.
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
- Samarbetsförmåga avseende att organisera och genomföra akademisk forskning.
- Självständighet avseende att på egen hand driva projekt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån på deltid 50%, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
