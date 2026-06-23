Forskningsingenjör inom flygsignaturer
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Forskningsingenjör inom flygsignaturer
Har du ett intresse för teknik och försvar? Vill du arbeta på en arbetsplats där kompetensen är hög, i spännande projekt, inom teknik för försvar och säkerhet? Vi söker dig som vill förstå kopplingen mellan dagens teknikutveckling och framtidens tillämpningar. Publiceringsdatum2026-06-23Om tjänsten
Som forskningsingenjör inom området kommer du att i huvudsak att arbeta med metodutveckling, beräkningar och analyser för att utveckla förmågan att simulera flygande farkosters infraröda signatur. Verksamheten involverar både egna och kommersiella beräkningsverktyg och analyskedjor. Flygsignaturer är ett multidisciplinärt teknikområde vilket medför komplexitet och många intressanta fysikaliska kopplingar och frågeställningar.
Resultat från analyserna används bland annat som underlag för bedömningar av flygande farkosters signauranpassning och prestanda. Arbetet sker i samverkan med övrig flyg- och signaturrelaterad verksamhet vid FOI.
Placeringsort är Kista i Stockholm.
Om enheten
På enheten Flygteknik som tillhör Försvarsteknik genomförs arbete som kombinerar systemperspektiv med de flygtekniska disciplinerna: strömnings- och flygmekanik, struktur- och materialteknik med flera. Arbetet syftar både till att kunna analysera prestanda och förmåga hos dagens system och att ta fram och värdera nya koncept för det framtida försvaret, med det långsiktiga målet att öka luftstridskrafternas försvarsförmåga. Arbetet bedrivs i nära samverkan med Försvarsmakten och FMV samt i internationella samarbeten.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är civilingenjör eller har motsvarande utbildning, alternativt blir färdig med din utbildning till hösten innan anställning,
har goda kunskaper inom signalbehandling, modellering och beräkningsteknik,
har goda kunskaper inom programmering,
har god förmåga att kommunicera klart och tydligt i både tal och skrift, på svenska såväl som på engelska
Som person har du god analytisk förmåga och har lätt för att omvandla teori till praktik och sätta problem i ett sammanhang. Du har förmåga att snabbt ta till dig information och förstå nya områden och du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi ser gärna att du har initiativförmåga samt att du är mål- och resultatinriktad. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du:
har erfarenhet av bildanalys,
har branscherfarenhet inom flyg- eller försvarssektorn,
har erfarenhet av signalbehandling och spektralanalys kopplat till flygtillämpningar.
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 2026-07-07!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Mattias John Quas. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S – ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182)
Gullfossgatan 6 (visa karta
)
164 90 KISTA Arbetsplats
FOI Totalförsvarets Forskningsinstitut Jobbnummer
9975760