Forskningsingenjör i cellulär biofysik
2025-12-11
Vi söker en engagerad och noggrann medarbetare som vill ta ansvar för en rad olika uppgifter kopplade till det gemensamma laboratoriet inom Biofysik vid SciLifeLab.
I denna roll kommer du att ansvara för planering och genomförande av inköp av förbrukningsmaterial, samt att säkerställa att materialet packas upp och lagerhålls på ett effektivt och strukturerat sätt. Din insats blir en viktig del i att hålla laboratoriets dagliga verksamhet flytande.
Utöver detta kommer du att utföra biomolekylära analyser inom flera forskargrupper, inklusive grupperna Brismar, Testa, Viklund och Önfelt, vilket innebär att du får möjlighet att arbeta nära framstående forskare och bidra direkt till pågående forskningsprojekt.
Du kommer också att ha en administrativ roll inom infrastrukturen NMI, med ansvar för att arrangera och kalla till möten, inklusive styrgruppsmöten, samt att föra protokoll. Dessutom kommer du att ansvara för underhåll av webbplatser och annan intern och extern kommunikation.

Kvalifikationer
- Avlagd examen på grundnivå eller avancerad nivå (högskoleutbildning) inom ämnet för anställningen eller motsvarande kompetens.
- Avklarat minst 180 poäng av en civilingenjör eller motsvarande utbildning inom teknik och livsvetenskap.
- Gedigen erfarenhet av självständigt laboratoriearbete, särskilt inom tekniker som kloning, PCR och western blot-analyser.
- Erfarenhet av att arbeta med labsäkerhet, labbplanering och kemikalieinventering i systemet KLARA.
- Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för både praktiska och administrativa uppgifter.
- God samarbetsförmåga och en serviceinriktad inställning, då rollen kräver nära samarbete med flera forskargrupper.
Meriterande
- Erfarenhet av administrativt arbete, såsom att föra protokoll, skicka ut kallelser till möten samt organisera och dokumentera mötesaktiviteter.
- Erfarenhet av att underhålla webbplatser, särskilt i WordPress eller liknande plattformar.
- Erfarenhet av att arbeta inom forskningsinriktade laboratorier med avancerade biomolekylära analyser.
- Yrkesskicklighet och ämnesexpertis inom det biovetenskapliga området är starkt meriterande.
- Medvetenhet om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Personligt brev, max 2 sidor långt
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.
i samband med rekrytering.
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
