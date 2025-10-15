Forskningsingenjör
2025-10-15
Forskningsingenjör
Vill du arbeta med tekniskt stöd i laborativ verksamhet, tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsingenjör på Uppsala universitet.
Tjänsten är placerad vid Institutionen för kemi inom livsvetenskaperna där vi bedriver forskning inom kemi med syfte att förbättra människors hälsa och miljö. Vi har en omfattande instrumentpark för framställning, rening och analys av bioaktiva molekyler, biomolekyler och biologiska prov. Vi bedriver också utbildning på kandidat-, master- och doktorandnivå inom analytisk kemi, biokemi och organisk kemi med välutrustade kurslaboratorier för detta ändamål. Ungefär 100 personer från hela världen arbetar på institutionen och engelska är det huvudsakliga arbetsspråket. Institutionen är belägen vid Biomedicinskt Centrum i Uppsala.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.uu.se/institution/kemi-for-livsvetenskaperna
Vi söker en forskningsingenjör som ska ingå i institutionens gemensamma stödfunktion. Enheten består i dagsläget av tre forskningsingenjörer vars huvudsakliga uppgift är att bistå institutionens forskare och lärare med tekniskt och laborativt stöd. Vi samarbetar med institutionens administrativa personal samt centrala stödfunktioner på både universitets- och campusnivå för att ge kärnverksamheten bästa möjliga service.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är mycket varierande då de utgår från kärnverksamhetens behov. Du kommer primärt ansvara för våra kurslaboratorier för organisk kemi. Det innefattar inköp och uppackning av förbrukningsmaterial och kemikalier, hantering av laboratorieavfall, inventering av kemikalier och löpande underhåll av enklare instrument och basinfrastruktur. I de fall externa servicetekniker behöver tillkallas sköter du kontakten med dem och du ansvarar för felanmälningar till intendenturen/Akademiska Hus. Du kommer också ansvara för att ge introduktion till nyanställda labblärare gällande säkerhetsföreskrifter och rutiner i de labblokaler du sköter. I mån av tid kommer du även arbeta med liknande arbetsuppgifter på våra forskningslabb. En del okvalificerade arbetsuppgifter ingår i tjänsten.
Stödfunktionen ansvarar för att informera institutionens övriga medarbetare om universitetets och institutionens regler och rutiner inom en rad olika områden. Du förväntas delta i det arbetet, framför allt genom att hålla dig ajour med både interna och externa säkerhetsföreskrifter och bidra till att en säker laboratoriemiljö upprätthålls. Vi förväntar oss att du utvecklas i ditt arbete och på sikt finns möjlighet till mer avancerade arbetsuppgifter.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en masterutbildning i organisk kemi eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav. Det innebär bland annat att du ska ha förmåga att tillgodogöra dig myndighetstexter på svenska och kunna sammanfatta dem på engelska för icke-svensktalande personal. Du ska kunna arbeta i Windows-miljö och ha goda kunskaper i MS Office. Du förväntas snabbt kunna lära dig flera administrativa system som används vid Uppsala universitet. Institutionens lokaler är utspridda i byggnaden och det förekommer lyft och flytt av diverse utrustning. Därför är det viktigt att du är i god fysisk form.
Eftersom din främsta uppgift är att stödja forskare och lärare i deras arbete måste du vara serviceinriktad och flexibel samt ha god samarbetsförmåga. Det krävs att du är självgående och strukturerad eftersom du till stor del själv ansvarar för att planera ditt arbete. Det är också viktigt att du kan prioritera bland dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt då det kan förekomma toppar med hög arbetsbelastning och motstridiga krav från verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av underhåll och felsökning av instrument, framför allt HPLC, LC-MS och GC. Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete i laboratoriemiljö, kemikalieinventering, inköp och avfallshantering.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare med 6 månaders provanställning. Omfattningen är heltid. Tillträde januari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Johanna Andersson, 018-471 44 38, johanna.andersson@kemi.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 11 november 2025, UFV-PA 2025/3126.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
