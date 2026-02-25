Forskningshandläggare - hållbar el
2026-02-25
Vi söker en forskningshandläggare som vill bidra till utvecklingen av framtidens elsystem. I rollen får du en central funktion i att möjliggöra och följa upp forsknings- och innovationsprojekt i nära samverkan med forskare, företag, myndigheter och internationella aktörer. Sök tjänsten redan idag om du trivs med att kombinera struktur, analys och samverkansarbete inom några av energisektorns mest framtidsorienterade områden.
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning där försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet vägs samman för att möta framtidens behov.
Dina arbetsuppgifter - forskningsfinansiering för framtidens energisystem
Som forskningshandläggare på enheten hållbar el arbetar du med att handlägga, följa upp och administrera forsknings- och innovationsprojekt kopplade till framtidens elsystem. I rollen ingår:
• beredning av ansökningar och administrativ hantering i våra stödprocesser
• löpande dialog med projektparter
• uppföljning av program och utlysningar
• koordinering av möten, aktiviteter och gemensamma processer
• stöd i samverkansprogram och andra interna och externa samarbeten
Du genomför även analyser, omvärldsbevakning och sammanställningar inom områden som är relevanta för enhetens uppdrag och våra forsknings- och innovationsprogram, inklusive internationella och EU-relaterade samarbeten.
Du kan även komma att stödja arbetet kopplat till EU-program, internationella finansieringsprocesser och budgetuppföljning inom våra forsknings- och innovationsinsatser.
Rollen passar dig som är strukturerad, nyfiken och vill utvecklas inom handläggning, projektstöd och samverkansarbete i energisektorns framtidsfrågor.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• akademisk examen inom exempelvis energi, el, juridik, ekonomi, statsvetenskap eller annat för tjänsten relevant område
• erfarenhet av projektledning, forskningshandläggning eller processledning
• erfarenhet av att arbeta med frågor kopplade till energisystemet
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska
• god IT-vana och förmåga att arbeta i olika system och program
Det är meriterande med kunskap eller utbildning inom:
• elsystemet
• erfarenhet av EU-program, EU-finansiering eller internationella finansieringsprocesser
• erfarenhet av utrednings- eller utvecklingsarbete inom offentlig sektor
Det är även till din fördel om du har erfarenhet av regeringsuppdrag eller handläggning inom statlig myndighet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och har ett högt säkerhetsmedvetande. Du bidrar till goda relationer genom att vara närvarande, öppen och samarbetsorienterad. Du har god struktur, sätter dig snabbt in i komplexa frågor och arbetar resultatinriktat.Om företaget
På enheten hållbar el arbetar vi med finansiering av forskning och innovation för att accelerera samhällets energi- och klimatomställning. Vi arbetar både nationellt och internationellt, inte minst inom EU. Det ger dig möjlighet att jobba mitt i utvecklingen av hållbara lösningar och samtidigt bygga kompetens och ett brett kontaktnät. Enheten arbetar främst med frågor kopplat till ett hållbart elsystem och hållbara städer.
Vi arbetar tvärfunktionellt och med hög delaktighet, vilket innebär att alla medarbetare bidrar till att utveckla våra strategier och sätt att arbeta.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat, har flexibla arbetstider och goda möjligheter till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders inledande provanställning. Denna tjänst kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen iså fall kommer att genomföras. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 15 mars 2026.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2025-001945. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR genom växeln. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande enhetschef Marie Claesson på telefon 016- 544 23 30 eller HR-partner Jenny Bolinder på telefon 016-544 24 25.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
