Forskningsbiträde i ekonomisk historia
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för ekonomi och samhälle, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, utlyser 1 anställning som forskningsbiträde vid avdelningen för ekonomisk historia. Institutionen bedriver utbildning och forskning inom tre olika ämnesområden; ekonomisk historia, kulturgeografi samt innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. De olika ämnesområdena inom institutionen skapar möjligheter till tvärvetenskaplig utbildning och forskning.
Avdelningen för ekonomisk historia bedriver forskning och utbildning inom ämnet vilket behandlar samhällsutvecklingen, vad som historiskt påverkat denna och vad som fortsätter påverka. Vi studerar både aktuella frågor om globalisering, miljö, migration och genus i ett ekonomisk-historiskt perspektiv samt klassiska frågor om ekonomisk tillväxt och fördelning. Avdelningen erbjuder ett kandidatprogram i Samhällsanalys samt kurser på grundnivå- och avancerad nivå, som ger dig möjlighet att ta en kandidat-, magister- eller masterexamen. Information om vår forskning och vårt utbildningsutbud hittar du på vår webbplats: https://www.gu.se/ekonomi-samhalle/handelshogskolan/ekonomi-samhalle/om-oss/vara-avdelningar/avdelningen-for-ekonomisk-historia.
Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att inom ramen för infrastrukturprojektet "SwedPop - svenska befolkningsdatabaser för forskning" och under ledning av seniorprofessor Christer Lundh samla in och registrera demografiska och ekonomiska individdata. Det innebär att ett stort antal slumpvis utvalda personer ska följas i olika källmaterial och mellan år.
Materialet består av flera olika källor (församlingsböcker, personakter, mantalslängder och inkomstlängder) och flera av dem innehåller handskrivet material. En annan typ av källor som används i projektet är databaserna Sveriges Dödbok och Sveriges Befolkning 1990.
Som forskningsbiträde kommer du att ansvara för att hitta och registrera urvalspersonerna i datormediet samt att bedöma information i materialet utifrån sekretessfrågor och andra etiska perspektiv. Arbetsuppgifterna inkluderar även bedömning av kvalitén på materialet och av länkningen mellan olika källor.
Arbetet kommer delvis att utföras på plats i Riksarkivet i Göteborg.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av att arbeta med det källmaterial som projektet bygger på, inklusive tidigare erfarenhet av att göra sekretessbedömningar av materialet.
Du arbetar noggrant och systematiskt, både vid sökning efter individer i äldre svenska befolkningsregister och vid registrering av uppgifter i digitala system eller på pappersblanketter. Rollen kräver att du självständigt kan genomföra sökningar i de olika källor som används i projektet och på egen hand göra korrekta sekretessbedömningar av individuppgifter.
Du ska självständigt kunna arbeta i Excel och i systemet Persona, som används för dataregistrering inom projektet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att registrera individdata inom ramen för akademiska forskningsprojekt, eller från arbete vid myndigheter eller organisationer som hanterar svenska befolkningsdata.
Som person har du mycket god samarbetsförmåga. Du har även mycket goda erfarenheter av att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Arbetsuppgifterna kräver även mycket goda kunskaper i svenska och god förmåga att läsa handskriven text.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är tidsbegränsad till och med 31 december 2026 med en omfattning på 25 % med placering tills vidare vid avdelningen för ekonomisk historia, institutionen för ekonomi och samhälle. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Tillsättningsförfarande
I urvalsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer och granskning av sökandes referenser.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta:
Christer Lundh, seniorprofessor mailto:christer.lundh@econhist.gu.se
Svante Prado, avdelningschef mailto:svante.prado@econhist.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/jobba-hos-oss/sa-blir-du-en-av-oss#kollektivavtal-och-fackliga-foretradare.
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Bifoga i ansökan:
Personligt brev
CV
Intyg
Övriga dokument, relevanta för ansökan
Ange även tydligt vilket rekryteringsärende det gäller.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-12
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.
Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.
