Forskningsassistent till Folkhälsovetenskap
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper / Högskolejobb / Sundsvall Visa alla högskolejobb i Sundsvall
2026-03-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Institutionen för hälsovetenskaper erbjuder kurser, grundutbildningar och utbildning på avancerad nivå.
Forskningen är mångvetenskaplig och bedrivs inom ämnena folkhälsovetenskap, idrottsvetenskap, medicinsk vetenskap, omvårdnad och arbetshälsovetenskap, samt vid Nationellt vintersportcentrum (NVC).
Vi söker nu en medarbetare som är motiverad att samverka och fortsatt utveckla vår unika miljö inom folkhälsovetenskap.
Arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att arbeta med flera pågående forskningsprojekt inom folkhälsovetenskap med kvantitativa, kvalitativa och hälsoekonomiska analyser. Arbetet omfattar utveckling och planering av studiedesign och protokoll, insamling och hantering av data samt utförande av projekt. Du kommer även att få uppdrag att analysera data och bidra till vetenskapliga manuskript. En viktig del i rollen är att ta ansvar för att upprätthålla och organisera projektimplementering och skapa protokoll och rutiner. Arbetet sker huvudsakligen på campus i Sundsvall, med viss flexibilitet i arbetstider.
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
- Masterexamen inom folkhälsovetenskap eller närliggande område.
- Dokumenterad erfarenhet av forskningsassistent.
- Erfarenhet av att samordna forskningsprojekt.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande är även:
- Erfarenhet av kvantitativa analyser samt arbete i SPSS.
- Erfarenhet av kvalitativa analyser.
- Erfarenhet av hälsoekonomiska analyser.
- Erfarenhet av att ansvara för projektmaterial och dokumentation.
- Erfarenhet av vetenskapligt skrivande och publicering.
- Erfarenhet av att arbeta med beslutsfattarna samt policyn
Dina egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, strukturerad och ha god problemlösningsförmåga. Du arbetar självständigt och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du har god förmåga att samarbeta i ett team. Rollen kräver flexibilitet och initiativförmåga, samt en positiv inställning till att bidra i olika delar av forskningsprocessen.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning omfattande 50 % av heltid från och med 2026-05-01 eller enligt överenskommelse, dock längst till 2027-02-28.
Anställningsort: Sundsvall
Information
Närmare upplysningar lämnas av projektledare professor Koustuv Dalal, koustuv.dalal@miun.se
, 010 142 79 95 eller proprefekt Marko Laaksonen, marko.laaksonen@miun.se
, 010 142 8384.
Ansökningshandlingar ska vara på engelska eller svenska och innehålla CV, personligt brev samt övriga relevanta intyg.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-04-10.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/893". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskaper Jobbnummer
9809710