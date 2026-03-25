Forskningsassistent inom skadeepidemiologi
2026-03-25
Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?
Institutionen för global folkhälsa är en tvärvetenskaplig institution med mål att fördjupa kunskapen om hur befolkningens hälsa kan förbättras på lokal, nationell och global nivå.
Många av institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen ansvarar för tre internationella mastersprogram och forskarna deltar aktivt i undervisning på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vid institutionen finns 12 forskargrupper, omkring 115 forskarstuderande och cirka 140 anställda.
Tjänsten är placerad i forskargruppen Epidemiology and Public Health Intervention Research (EPHIR). I vår forskargrupp har du möjlighet att forska i interdisciplinära teams med kollegor inom området epidemiologi och interventionsforskning. Nära samarbete med forskare i andra forskargrupper på institutionen är en del av tjänsten.
Din roll
Vi söker driven och noggrann forskningsassistent för arbete inom skadeepidemiologi med särskilt fokus på statistiska analyser och vetenskaplig publicering. I tjänsten ingår arbete i flera forskningsprojekt som syftar till att öka förståelsen av riskfaktorer för skador i befolkningen, med särskilt fokus på trafikskador och äldre personer. Detta är en heltidsanställning under cirka 1 år.
I rollen ingår att:
- Genomföra analyser av stora befolkningsbaserade datamaterial, inklusive hantering av databaser, statistiska analyser och sammanställning av resultat.
- Bidra till vetenskapligt skrivande, inklusive litteraturöversikter, författande av text, resultatsammanställningar samt underlag för publikationer och konferenspresentationer.
- Bidra till utformning av studieupplägg och val av metod samt ansvara för analysplaner och protokoll.
- Bidra till kvalitetssäkring av data, dokumentation och reproducerbar kod.
- Samarbeta med projektgrupperna och bidra till projektens fortsatta utveckling.
Vem är du?
Du ska ha:
- Examen (på minst kandidatnivå) inom epidemiologi, folkhälsovetenskap, medicin eller närliggande område.
- Dokumenterad erfarenhet av statistisk analys i SAS, Stata eller R.
- God förmåga att författa vetenskapliga texter på engelska.
- Erfarenhet av arbete med registerdata eller andra stora datamaterial.
- Utmärkta kunskaper i tal och skrift på engelska.
Meriterande:
- God förståelse för frågeställningar, terminologi och metoder inom skadeepidemiologi.
- Kunskaper om svenska hälsodataregister.
- Dokumenterad erfarenhet av avancerade epidemiologiska metoder (t ex self-controlled designs, prediction modelling, machine learning).
- Erfarenhet av systematisk litteraturöversikt och meta-analys.
- Tidigare medförfattarskap på vetenskapliga artiklar.
Vi söker dig som är strukturerad, initiativtagande och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har en hög grad av ansvarskänsla, ett genuint intresse för forskning och en vilja att utvecklas inom epidemiologiska metoder och vetenskapligt skrivande. Vi ser även att du har en mycket god analytisk förmåga och är noggrann. Du ska ta eget ansvar och driva ditt eget lärande. Den ideala kandidaten har en stark akademisk bakgrund inom medicin eller folkhälsovetenskap.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973) Arbetsplats
Karolinska Institutet, Institutionen för global folkhälsa Kontakt
Jette Möller 08-52480122
9818506