Forskningsassistent inom området barns hälsa och utveckling - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens / Administratörsjobb / Uppsala2020-08-27Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Vi söker en forskningsassistent till forskargruppen CHAP inom området barns hälsa och utveckling.Beskrivning av forskargruppen och forskningsprojektet: Forskargruppen CHAP - Child Health and Parenting, är en tvärvetenskaplig grupp med främsta fokus på utvärdering av samhällets insatser för barns och föräldrars psykiska hälsa. Vår forskning bedrivs i projekt och ofta i samarbete med kommuner, landsting, frivilligorganisationer och myndigheter.CHAP har fått ett uppdrag av Folkhälsomyndigheten att under hösten analysera de indirekta effekterna av Covid-19 pandemin på barn och unga.Arbetsuppgifter: 1) Att genomföra en kvantitativ analys av europeiska och svenska data från en anonym enkät om hur migranter och flyktingar upplevt sin psykiska hälsa under pandemivåren 2020.2) Genomföra en intervjustudie om hur pandemin påverkat familjer som har barn med funktionsnedsättningar och bidra till att skriva rapport om studien på svenska till Folkhälsomyndigheten.Kvalifikationskrav: Masterexamen inom relevant område, exempelvis folkhälsovetenskap, global hälsa eller beteendevetenskap. Erfarenhet av kvalitativ metodik är ett krav. Likaså mycket goda kunskaper i svenska då den aktuella rapporten ska skrivas på svenska. Goda kunskaper i engelska - såväl muntliga och skriftliga - är också ett krav då forskargruppens arbetsspråk är engelska.Du ska vara ambitiös, seriös och ha vana att leverera det du åtar dig. Goda sociala färdigheter är viktiga för att bygga relationer med våra projektpartners. Vi vill att du arbetar självständigt, men trivs med att vara med i ett team.Önskvärt/meriterande: Erfarenhet av arbete med statistisk analys är meriterande och du ska helst behärska användning av statistikprogrammet SPSS eller motsvarande.Ansökan: Ansökan ska innehålla meritförteckning, inklusive eventuella publikationer och uppsatser, personligt brev samt kontaktuppgifter till två referenter.Lön: Individuell lönesättning tillämpas.Tillträde: I mitten av september 2020 eller enligt överenskommelse.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 6 månader med ev möjlighet till förlängning.Anställningen omfattning: 100%Upplysningar om anställningen lämnas av: Anna Sarkadi, Anna.Sarkadi@pubcare.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 17 september, UFV-PA 2020/2890.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående Visstidsanställning2020-08-27Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-17Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetens5334730