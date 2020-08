Forskningsassistent inom geriatrisk rehabilitering - Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens - Administratörsjobb i Uppsala

Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens / Administratörsjobb / Uppsala2020-08-27Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.Vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Enheten för geriatrik bedrivs forskning inom ett brett område.Forskningen syftar till att bättre förstå, förebygga, diagnosticera och bota åldrandets sjukdomar.Forskargruppen Geriatrisk rehabilitering är verksam vid Enheten för geriatrik. Vår forskning är inriktad mot motorisk funktion och äldres hälsa och omfattar metodutveckling gällande klinisk och laboratoriebaserad utvärdering av motorik liksom studier av relationer mellan motorisk funktion och olika hälsoaspekter.Beskrivning av forskargruppen och forskningsprojektet: inom Geriatrisk rehabilitering pågår projektet UDDGait (the Uppsala Dalarna Dementia and Gait study), vilket bedrivs i samverkan med minnesmottagningen vid Akademiska sjukhuset, Högskolan Dalarna och minnesmottagningen vid Falu lasarett. I UDDGait undersöker vi samband mellan motorik och kognitiv funktion och möjligheten att tidigt identifiera personer med kognitiv nedsättning och demens med hjälp av gångtester.Arbetsuppgifter: den huvudsakliga arbetsuppgiften är att bidra till forskningen i UDDGait-projektet genom bearbetning av video- och andra data för extrahering av gångparametrar samt dataanalys och sammanställning av resultaten i samverkan med forskargruppen. I arbetet ingår även att medverka vid projektgruppens planeringsmöten och utföra vissa administrativa uppgifter. Arbetet är till största delen förlagd till Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för geriatrik.Kvalifikationskrav: vi söker en leg fysioterapeut/sjukgymnast med masterexamen, med tidigare erfarenhet av forskningsarbete och erfarenhet av arbete med äldre personer. Du bör ha erfarenhet av att arbeta självständigt med forskningspersoner och/eller patienter. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom planerings- och organisationsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet.Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i så väl tal som skrift, samt vana att uttrycka sig med medicinsk vetenskaplig terminologi är ett krav.Meriterande i övrigt: Erfarenhet av arbete med rörelseanalys via video och/eller motion capture-sytem samt att hantera data i statistikprogram och medverkan i vetenskapliga publikationer är meriterande. Likaså erfarenhet av arbete med personer med kognitiv funktionsnedsättning.Ansökan: Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1 sida) som beskriver sökandens forskningsintressen, aktuellt curriculum vitae (CV), med ev. publikationsförteckning, kopior på examensbevis grundutbildning och alla erhållna högre examina, samt kontaktinformation (namn, e-post, telefonnummer) till två referenspersoner.Lön: Individuell lönesättning.Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2020-12-31.Anställningens omfattning: 20%Upplysningar om anställningen lämnas av: docent Anna Cristina Åberg, tel: 0701030415, anna.cristina.aberg@pubcare.uu.se Välkommen med din ansökan senast den 10:e september 2020, UFV-PA 2020/3015.Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.Varaktighet, arbetstid20%. Tillträde: Snarast Visstidsanställning till 2020-12-312020-08-27Individuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-10Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetens5334738