Forskningsassistent i samhällsplanering/kulturgeografi
Stockholms Universitet / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Kulturgeografiska institutionen har en bred samhällsgeografisk profil och undervisning sker i huvudområdena kulturgeografi, samhällsplanering och geografi.
Vi deltar även i flera tvärvetenskapliga program på grundnivå och avancerad nivå. Vi har cirka 45 anställda och utbildar omkring 500 studenter per läsår. Forskning bedrivs inom fyra olika huvudområden: The Stockholm University Urban and Regional Research Environment (SURE); historisk geografi och landskapsstudier; befolkningsgeografi, boende, migrations- och segregationsstudier samt urbana Afrika.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/kulturgeografiska-institutionen/Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är datainsamling (framförallt intervjuer, observationer, bakgrundsresearch) och sammanställning/analys av empiriskt material i projektet STARTUP. Arbetet sker i en forskargrupp där både samarbete och att kunna lösa uppgifter självständigt är viktiga delar.
STARTUP är ett forsknings- och innovationsprojekt finansierat av EUs ramprogram för forskning Horizon Europe som undersöker vilken betydelse mindre kulturinstitutioner (inom konst, dans, teater, musik mm) har för det närområde där de verkar. Resor i Europa kan förekomma i projektet.
Mer information om STARTUP finns på https://www.horizon-startup.eu.Kvalifikationer
Den sökande ska ha minst kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne och ska ha läst minst två terminer samhällsplanering och/eller kulturgeografi. Sökande ska också ha dokumenterad erfarenhet av intervjuer som datainsamlingsmetod. Meriterande är att du har examen, eller är antagen till utbildning, i samhällsplanering eller kulturgeografi på avancerad nivå och har tidigare erfarenhet av arbete inom kulturscenen i Stockholm. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God svenska i tal och skrift är ett krav.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad och omfattar heltid i sex månader eller enligt överenskommelse deltid 50 % i ett år. Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av projektledare för STARTUP, professor Thomas Borén, mailto:thomas.boren@humangeo.su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-4499-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062) Arbetsplats
Kulturgeografiska institutionen Jobbnummer
9640454