Forskningsassistent
2026-01-30
Vill du arbeta med stöd till forskningsprojekt inom molekylär avbildning och teranostik, tillsammans med kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsinfrastrukturspecialist på Uppsala universitet.
Institutionen för kirurgiska vetenskaper (IKV) på Uppsala universitet har cirka 160 anställda och runt 230 registrerade doktorander, av vilka flertalet är kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Omsättningen är på 152 miljoner. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Undervisningen sker bl.a. inom läkar-, sjuksköterske-, röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Forskningen bedrivs i forskargrupper organiserade utifrån olika kirurgiska specialiteter och näraliggande ämnen såsom anestesi, intensivvård och radiologi. Forskning bedrivs även i samarbete mellan olika forskargrupper inom IKV och vid andra institutioner vid Uppsala universitet samt med andra universitet både i Sverige och internationellt. Många av institutionens anställda har anställningar som är förenade med befattningar vid Akademiska sjukhuset.
Vår verksamhet
Uppsala Centre for Molecular Imaging and Theranostics (UMIT) är en ny forskningsinfrastruktur för PET och teranostik som finansieras gemensamt av Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. UMIT ska koordinera PET- och teranostikforskning genom att hantera ansökningar om studier och erbjuda stöd med administration, dataanalys, och translation av nya radiofarmaka. Vid avdelningarna för PET kemi och forskning och nuklearmedicin, som båda är en del av Bild- och Funktionscentrum på Akademiska sjukhuset, utförs omfattande klinisk forskning och diagnostik med runt 20 olika tracers och just nu finns 4 PET-CT, 1 PET-MR, 3 SPECT-CT och en hjärt-SPECT kamera. Ett viktigt mål är att ytterligare utöka kliniska användningen av PET med specifika markörer och en ny cyclotron och nya kemilabb har färdigställts och ska tas i bruk under 2026. Vi hoppas även kunna installera en total-body PET inom en snar framtid. Teranostikcentrum, som också är ett samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet, har etablerats under 2025. Här ska diagnostik och terapi erbjudas och utvecklas, bland annat för målsökande cancerbehandlingar. Våra nya state of the art PET-labb, och möjligheten att inmärka radioaktiva läkemedel för behandling, kommer att öka antalet industrisponsrade läkemedelsstudier och utöka möjligheter för klinisk forskning.
Arbetsuppgifter
- Administrering av ansökningar till PET- och teranostikstudier.
- Stöd till externa forskare med utforming av bland annat etikansökningar, data transfer agreements, registrering av studier, etc.
- Samordning av forskningsrådsmöten.
- Datahantering (data curation; kvalitetskontroll, anonymisering, dataöverföring, etc).
- Marknadsföring (ansvar för hemsidan och sociala medier).
Vid intresse och rätt kvalifikationer kan även andra arbetsuppgifter rymmas inom tjänsten.
Tjänsten passar både dig som är i början av din karriär och dig med längre erfarenhet inom området.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har en magisterexamen eller motsvarande i en relevant utbildning med medicinsk inriktning. Vi kan till exempel tänka oss att du har en bakgrund som forskningssköterska, men du kan också ha examen i medicinsk avbildning eller liknande. Du ska ha dokumenterad erfarenhet och kompetens i klinisk forskning och goda administrativa och kommunikativa färdigheter. Du är kreativ, lyhörd, noggrann, har god analytisk förmåga och har lätt för samarbete med olika yrkesgrupper. Mycket god muntlig och skriftlig färdighet i svenska och engelska krävs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenhet av egen forskning är meriterande.
Ansökningsförfarande
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen. Utöver det krävs följande dokumentation.
- CV
- Examensbevis eller andra dokument som styrker motsvarande vetenskaplig kompetens
- Eventuellt ytterligare dokument som styrker efterfrågad kompetens
Vi kommer att läsa ansökningar och kalla till intervjuer löpande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare (provanställning i 6 månader kan tillämpas). Omfattningen är heltid (100%). Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Mark Lubberink, föreståndare UMIT och professor i molekylära avbildningens fysik. Tel. 018 611 9644. E-postadress: mark.lubberink@uu.se
Veronica Sanchez Rodriguez, föreståndere teranostikcentrum och sektionschef nuklearmedicin, Akademiska sjukhuset. Tel. 072 207 9862 E-postadress: veronica.sanchez.rodriguez@akademiska.se
Välkommen med din ansökan senast den 13 februari 2026, UFV-PA 2026/279.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
