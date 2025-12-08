Forskningsassistent
2025-12-08
Forskningsassistent
Vill du arbeta i ett forskningsprojekt som undersöker hur vården bättre kan upptäcka och stötta blivande och nyblivna föräldrars psykiska hälsa hos grupper med migrationsbakgrund? Till ett projekt söker vi personer med erfarenhet av arbete som kulturdoula för att arbeta tillsammans med forskare, vårdpersonal och deltagare.
Välkommen att söka anställning som projektassistent på Uppsala universitet.
Arbetsuppgifter
I rollen som forskningsassistent får du varierande och utvecklande arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i nära samverkan med forskningspersonal, och deltagare i projektet. Vi söker 3 personer för detta projekt.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta följande:
- Rekrytera och hantera kontakter med forskningsdeltagare
- Ha träffar med forskningsdseltagare
- Planera och delta i workshops tillsammans med foskningspersonal och deltagare
- Vara delaktig i att ta fram material för barnmorskor och andra som mote gravida med migrationsbakgrund eller utanförskap
- Läsa och kommentera insamlat material kring projektets forskningsfrågor
- Inmatning av forskningsdata från andra, redan utförda forskningsstudier
Kvalifikationskrav
- Erfarenhet av arbete som kulturdoula
- Erfarenhet av arbete med gravida och födande med migrationsbakgrund
- Kunna tala och läsa svenska
Önskvärt/meriterande i övrigt
Det är önskvärt att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska. Det är meriterande om du kan tala något av följande språk: tigrinja, arabiska eller somaliska.
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och har god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 20%. Tillträde i januari enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Emma Fransson, 0708435513 och emma.fransson@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 19 december 2025, UFV-PA 2025/3780.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
