Forskningsassistent
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi / Samhällsvetarjobb / Uppsala Visa alla samhällsvetarjobb i Uppsala
2025-11-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för psykologi i Uppsala
Vill du arbeta med uppgifter kopplade till vår forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskningsassistent vid institutionen för psykologi på Uppsala universitet.
Den aktuella positionen är tidsbegränsad under 5 månader och knuten till institutionens Barn- och babylab. Välkommen att besöka https://www.uu.se/institution/psykologi/
för mer information om vår verksamhet.
Arbetsuppgifter: Planera ett forskningsprojekt kring spädbarns utveckling i Sverige, Bhutan, Japan, Uganda och Indonesien. I arbetet inkluderar design av ögonrörelsestudier, analysflöden och träning av lokala forskare i Sverige eller i några av länderna där projektet kommer att genomföras.
Kvalifikationskrav: Grundexamen på högskolenivå i psykologi eller i annat ämne som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Mycket goda kommunikationsfärdigheter i svenska och engelska (skriftligt som muntligt), tydlighet, noggrannhet, samvetsgrannhet, samt hög social kompetens är av största vikt. Att kunna arbeta effektivt och självständigt är nödvändigt, samt att den sökande har goda IT-färdigheter och erfarenheter av att arbeta i olika kulturella sammanhang.
Meriterande i övrigt: Erfarenhet av kulturella studier som fokuserar på små barn, deras familjer och det samhälle som familjerna lever i är meriterande. Erfarenhet av att arbete i en utvecklingspsykologisk forskningsmiljö är också meriterande.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad under 5 månader. Omfattningen är på 100 %. Startdatum för tjänsten är 15 januari 2026. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Gustaf Gredebäck (mailto:jakob.clason-vandeleur@psyk.uu.se
)
Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2025. UFV-PA 2025/3481.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/3481". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
9609173